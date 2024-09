Calcio. Un solo gol al Memorial Bertolucci, lo segna l'Albissole al Savona con Polito, il Celle Varazze si aggiudica le sue sfide dal dischetto

Ci si aspettavano tante reti questa sera a Celle Ligure per il Memorial Bertolucci.

In campo c'erano infatti tre squadre come Celle Varazze, Albissole e Savona, guidate da tecnici storicamente propensi a proporre gioco ed azioni da rete.

Le reciproche fasi di non possesso hanno avuto la meglio dato che, nei 105 minuti disputati (in tre match da 35 minuti ciascuno) è stata realizzato una sola rete.

A realizzarla è stato il ceramista Thomas Polito nell'ultima sfida tra l'Albissole e il Savona. Gli altri due incontri (terminati a reti bianche) sono stati vinti dal dischetto dal Celle Varazze, 3-1 sul Savona e 4-2 sui ceramisti.

Celle Varazze: Mitu, Gallo, Damonte, Schirru,Bottino, Padovan, Righetti, Carro Gainza, Akkari, Ventre, Sciascia, Guida, Canovi, Preti, Siri, Galatolo, Monte, Panepinto, Bonanni, Durante, Calcagno, Gnecchi, Romanelli, Garibbo, Ravoncoli

Albissole: Turone, Acquanita, Guarco, Cancellara, Chiarlone, Favorito, Mancini, Ghigliazza, Diana, Andreazza, Rossini.

A disposizione: Negro, Zunino, Pasquino, Minuti, D'Aliesio, Longagna, Rebagliati, Polito, Cuka.

Allenatore: Sarpero

Savona: Bova, Fancellu, Mata, Colombo, Garbini, Gaggero, Cherchez, Doci, Rignanese, Salis, Piu.

A disposizione: Fois, Bruzzone, Incorvaia, Apicella, Fabbretti, Uruci, Briano, Romano, Berruti, Ribeiro.

Allenatore: Monte