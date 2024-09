Pallapugno: la situazione di tutti i campionati senior e giovanili

Under 21 Girone bianco - Terza e ultima di ritorno

Venerdì 6 settembre ore 19

a Cuneo: Subalcuneo-Gottasecca

a Caraglio: Caraglio-Peveragno A



Under 21 Girone Rosso - Terza e ultima di ritorno

Domenica 8 settembre ore 18

a Dogliani: Virtus Langhe A-Pompeianese

Riposa: Virtus Langhe B



Under 21 Girone Verde - Terza e ultima di ritorno

Pro Paschese B-Araldica Castagnole Lanze 9-0 forfait

Domenica 8 settembre ore 18

a Peveragno: Peveragno B-Pro Paschese A