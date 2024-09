Calcio, Cisano. Porcella fissa l'obiettivo: "Primo posto e promozione diretta, anche i playoff sarebbero un ripiego"

La preparazione precampionato del Cisano è iniziata da pochi giorni e tra obiettivi e saluti è arrivato il momento di fissare i traguardi per mister Rossano Porcella.

“Innanzitutto ci tengo a salutare tutti quei giocatori che ci hanno dato una grossa mano nella passata stagione, quando le ambizioni non erano ancora d'alto profilo come per il campionato che sta per iniziare. Ringrazio un grande signore del calcio come Matteo Vanzini e Michael Basile, trasferitosi in Svizzera, e autore con la nostra maglia di 18 reti.

Gli obiettivi? Non mi nascondo, puntiamo al primo posto e alla promozione diretta, anche una qualificazione ai playoff sarebbe un ripiego vista la rosa che abbiamo allestito.

Un altro colpo in entrata? E' possibile, anche se abbiamo una rosa ampia e completa, ma non è escluso ancora un ingaggio nei prossimi giorni”.