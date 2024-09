Calcio, Serie D. Direttori di gara da Liguria e Lombardia per Albenga, Cairese e Vado

L’attesa è finita, comincia una nuova, appassionante stagione del campionato d’Italia: dopo le “anteprime” di Coppa, al via domani la Serie D 2024/2025 con Bra-Asti (Girone A, ore 15.30), unico anticipo nel programma della prima giornata.

Per quanto riguarda la post-season, confermati i format della scorsa stagione: i Play off coinvolgeranno in due turni le società dal 2° al 5° posto (in caso di parità supplementari ed eventualmente passaggio del turno diretto per la squadra con piazzamento migliore in campionato), ai Play out le classificate dal 15° al 18° posto nei Gironi A, B e C e dal 13° al 16° negli altri gironi (in caso di parità supplementari ed eventualmente retrocessione in Eccellenza per la squadra con piazzamento peggiore in campionato).

Qui i regolamenti completi:

Play off: CU 14 Regolamento Play Off Serie D

Play out: CU 13 Regolamento Play Out Serie D

Le designazioni arbitrali

Girone A:

Albenga-Sanremese (Tassano di Chiavari)

Bra-Asti (Vincenzi di Bologna)

Vogherese-Città di Varese (Dell’Oro di Sondrio)

Cairese-Borgaro Nobis (Chindamo di Como)

Chieri-Saluzzo (Macrina di Reggio Calabria)

Chisola-Vado (Santeramo di Monza)

Gozzano-Fossano (Gargano di Bologna)

Imperia-Ligorna (Pelaia di Pavia)

Lavagnese-Oltrepo (Laugelli di Casale Monferrato)

Novaromentin-Derthona (Piccolo di Pordenone)