Calcio, Carcarese. Biancorossi a scoppio ritardato contro il Millesimo, Battistel: "Sotto di un uomo e di due reti abbiamo dimostrato il nostro valore" (VIDEO)

“Siamo partiti male, nel primo tempo troppo deboli nei contrasti, troppa attesa quando avevamo la palla. Un errore importante sul primo gol. Nella ripresa ho visto una reazione, secondo me anche prima del 2-0. Abbiamo subito il raddoppio nel nostro momento migliore, a causa di un paio di errori che hanno provocato il corner. Da lì poi c’è stata la reazione, anche in 10 contro 11 abbiamo dimostrato di avere valore e poter ribaltare le partite. Lavoreremo sulle note negative e soprattutto per cercare di entrare bene in campo fin da subito e non sbagliare i primi 10 minuti come già successo con il Bragno. Domenica prossima con il Ceriale sarà una sfida difficile, avversario preparato che vorrà venire a fare punti al Corrent, noi dobbiamo essere capaci di leggere la partita e avere l’atteggiamento giusto, proveremo a portarla casa”