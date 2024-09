Calcio, Coppa Liguria. Savona e Old Boys Rensen subito pronte al recupero, Striscioni in campo mercoledì sera

Recuperare quanto prima i match di Coppa, non disputati domenica scorsa causa maltempo, è un obiettivo che numerosi club stanno perseguendo, compatibilmente con i loro impegni.

Completare il programma prima dell'inizio del campionato è infatti fondamentale per evitare di ritrovarsi ad affrontare un calendario eccessivamente concentrato.

Dopo Arenzano - Celle Varazze in Coppa di Eccellenza, anche Savona e Old Boys Rensen di Coppa Liguria si disputerà infatti domani sera.

Appuntamento all'Olmo Ferro, con il fischio d'inizio fissato alle 20:45.