Seconda categoria, il mister del Cisano Rossano Porcella avverte le imperiesi: "Squadra costruita per vincere" (VIDEO)

Il suggestivo scenario di piazza Gollo, in occasione della festa dello sport organizzata dalla Pro Loco di Cisano sul Neva è stato il teatro della presentazione del settore giovanile Academy Cisano 1985 e della prima prima squadra ASD Cisano pronta ai nastri di partenza del prossimo campionato di Seconda Categoria.

A fare gli onori di casa il sindaco Massimo Niero. Dopo la passerella di mister e ragazzi della “cantera”, il presidente Giovanni Raimondo, nipote del fondatore e primo patron biancazzurro, ha premiato Franco Biagiotti storico dirigente della società per il suo entusiasmo, impegno e passione negli anni con i colori biancazzurri.

A chiarire gli obiettivi mister Rossano Porcella, che chiamato al suo fianco sul palco i baby campioni di domani: “Non ci nascondiamo, il campionato lo vogliamo vincere punto e basta. La squadra è stata costruita per arrivare prima e fare bene anche in Coppa Liguria. Il pallone certo e’ rotondo ma con i ragazzi, che stanno spingendo al massimo già dal primo giorno di allenamento, sappiamo cosa vogliamo in una stagione che celebrerà i quarant’anni della nascita della prima squadra di calcio in paese”.