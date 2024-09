Calcio, Giudice Sportivo. I provvedimenti del Giudice Sportivo, un turno a Brovida, Villar e mister Macchia

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE GARE DEL 8/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI I AMMONIZIONE DIFFIDA

ORCINO MATTEO (CARCARESE)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)

SCUTO MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J. (MILLESIMO CALCIO)

COMPAGNONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VISCHI LUCAS RENE (ARGENTINA ARMA)

SPALLAROSSA TOMMASO (BUSALLA CALCIO)

DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)

FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)

BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)

MORAGLIO ALBERTO (FINALE)

PIU GIACOMO (FINALE)

RENDA LEONARDO (FINALE)

AGOLLI DANIEL (FORZA E CORAGGIO)

BARTOLETTI CHRISTIAN (FORZA E CORAGGIO)

CIGLIUTTI MANUEL (MILLESIMO CALCIO)

IMPERATRICE MASSIMO (FORZA E CORAGGIO)

LA ROSA NOAL (MILLESIMO CALCIO)

NDIAYE MOHAMET (MILLESIMO CALCIO)

ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

CIRAVEGNA NICOLO (PONTELUNGO 1949)

MARINO DAVIDE (SAMPIERDARENESE)

DURANTE CHRISTIAN (SAMPIERDARENESE)

MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)

MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)