Calcio, Giudice Sportivo. I provvedimenti del Giudice Sportivo, un turno a Brovida, Villar e mister Macchia

GARE COPPA ITALIA PROMOZIONE GARE DEL 8/ 9/2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI I AMMONIZIONE DIFFIDA
ORCINO MATTEO (CARCARESE)
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA
MACCHIA FABIO (MILLESIMO CALCIO)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
REPETTI MASSIMO (BUSALLA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BROVIDA GABRIELE (CARCARESE)
SCUTO MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)
AMBROSI FILIPPO (FORZA E CORAGGIO)
VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J. (MILLESIMO CALCIO)
COMPAGNONE MARCO (VALLESCRIVIA 2018)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
VISCHI LUCAS RENE (ARGENTINA ARMA)
SPALLAROSSA TOMMASO (BUSALLA CALCIO)
DIAMANTI CHRISTIAN (CARCARESE)
FRANZINO BABLIUK MIKOLA (CARCARESE)
BROLLO VITTORIO DOMENI (FINALE)
MORAGLIO ALBERTO (FINALE)
PIU GIACOMO (FINALE)
RENDA LEONARDO (FINALE)
AGOLLI DANIEL (FORZA E CORAGGIO)
BARTOLETTI CHRISTIAN (FORZA E CORAGGIO)
CIGLIUTTI MANUEL (MILLESIMO CALCIO)
IMPERATRICE MASSIMO (FORZA E CORAGGIO)
LA ROSA NOAL (MILLESIMO CALCIO)
NDIAYE MOHAMET (MILLESIMO CALCIO)
ASTEGGIANTE LEONARDO (PONTELUNGO 1949)
CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)
CIRAVEGNA NICOLO (PONTELUNGO 1949)
MARINO DAVIDE (SAMPIERDARENESE)
DURANTE CHRISTIAN (SAMPIERDARENESE)
MORANI DARIO (SUPERBA CALCIO 2017)
MATTERA JACOPO (SUPERBA CALCIO 2017)