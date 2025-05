Calcio, Promozione. Ci pensa doppio Halaj, ma che brivido per il Finale: Cella battuto 2-1

FINALE-CELLA 2-1 (9', 46' Halaj - 77' Spadaro)

45'+6' tiene l'ultimo pallone del match Halaj, e alla fine arriva il fischio conclusivo del signor Miraglia: il Finale vince 2-1, sarà play out col Ventimiglia.

45'+4' ancora Cella, Taku fondamentale a intercettare in scivolata il tiro dei genovesi.

45'+4' altra grande occasione per gli ospiti, palla di Roggerone ancora a fare la barba al palo.

45'+3' il direttore di gara fa segno di aggiungere un minuto al recupero.

45'+2' tentativo in spaccata di Raso, Scalvini blocca al volo poi resta a terra.

45'+1' provvidenziale il salvataggio sulla linea di un difensore del Finale, manca la convinzione nel tentativo di Roggerone dopo il pasticcio di Scalvini.

45' ci saranno cinque minuti di recupero. Non molla intanto il Cella, a caccia del pareggio; Finale che fatica a mettere la testa nell'area avversaria.

42' riparte Palumbo tagliando centralmente il campo, Spadaro lo trattiene. Ammonito.

40' tocca a Palumbo nel Finale, esce proprio Trevisano.

39' girata di testa di Trevisano sull'assist di Vittorio Brollo, alta di poco sulla traversa.

32' ACCORCIA IL CELLA! Eurogol di Spadaro! Il centrocampista genovese intercetta la traiettoria del rinvio di Scalvini e praticamente da centrocampo trova il gol.

31' angolo per i padroni di casa che Caligaris poi trasforma in rete ma con un fallo su Papini. Punizione per gli ospiti.

27' Finale più padrone del campo in questa fase, l'inferiorità numerica ora comincia a incidere sulle giocate del Cella.

22' mancino non troppo convinto di Roggerone, la palla si spegne comunque a un palmo dal palo alla sinistra di Scalvini.

21' secondo cambio per mister Delfino: Renda si accomoda in panchina, dentro Gabriele Brollo.

20' arriva la prima vera parata del match di Scalvini, pronto a respingere coi piedi il diagonale di Becciu.

15' esaurisce le sostituzioni la squadra genovese: Spadaro prende il posto di Caruso. Intanto volano parole grosse tra Delfino e Gerbaudo, ammoniti entrambi.

12' cambia ancora il Cella con Celano che lascia campo a Cosmi.

10' proteste ritenute eccessive dal direttore di gara per Rogai che finisce anzitempo negli spogliatoi, Cella in dieci uomini.

3' tris di cambi per il Cella: escono Panarello, Muscolo e Casanova; dentro vanno Roggerone, Raso e Becciu.

3' Papini ancora protagonista opponendosi alla combinazione tra Halaj e Trevisano evitando il tris del Finale.

1' ANCORA FINALE! E' sempre Halaj a trovare l'angolo giusto per battere Papini, giallorossi ancora micidiali in avvio di tempo.

1' non cambiano nulla all'intervallo i due tecnici, si riparte.

SECONDO TEMPO



45'+3' si chiude col Finale in attacco e il Cella a difendersi questa prima frazione.

45' saranno 3 i minuti di recupero.

45' ancora Halaj sul pallone senza però trovarlo, Caligaris lo raccoglie dal limite dell'area piccola ma il suo destro sulla linea un difensore genovese.

40' occasionissima Finale tra i piedi di Halaj che riesce a concludere da pochi passi scivolando ma Papini è ancora strepitoso a opporsi.

38' Rogai va al contrasto con Dagnino ma commette fallo, ammonito.

37' veementi proteste del Cella per un presunto tocco di mano nell'area finalese, l'arbitro non ravvisa irregolarità.

31' buono scarico di Halaj per Trevisano, altrettanto importante la risposta di Papini sulla sventola al volo dell'11 finalese.

30' si rivede il Finale a riempire l'area del Cella, Renda lascia partire il sinistro a giro che para Papini.

27' scontro nell'area genovese, ne fa le spese Gerbaudo momentaneamente a terra.

24' incredibile leggerezza in impostazione del Finale, Renda si fa soffiare la sfera ed è costretto a commettere fallo. Ammonito e punizione per il Cella.

20' percussione centrale e assist di Dagnino che non trova lo stop di Nazarenko, la palla sfila verso Renda che conclude da buona posizione mandando a lato. C'è però una deviazione.

19' non ce la fa a rientrare Pastorino, al suo posto Ballone.

17' punizione per il Cella conclusa con il tentativo dalla distanza di Muscolo dopo il batti e ribatti, palla a lato.

16' problemi per Pastorino che ha bisogno dell'intervento della panchina e sembra chiedere la sostituzione.

13' altro fallo duro di Brollo, tutto il Cella chiede il secondo giallo che il direttore di gara non estrae.

11' ripartenza che coglie impreparato il Finale, Brollo è costretto a stendere Casanova e si becca il giallo.

9' FINALE IN VANTAGGIO! Punizione dal limite conquistata da Brollo, Halaj con la deviazione che inganna Papini sorprende lo stesso estremo difensore, che intercetta non abbastanza, sul proprio palo

5' ai limiti dell'impossibile la lettura dei numeri sulle maglie dei genovesi. Padroni di casa molto aggressivi in questo avvio.

1' subito pericoloso il Finale con la conclusione defilata dalla sinistra di Halaj, si salva in qualche modo Papini.

1' fischio d'inizio del signor Miraglia, si comincia!

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

FINALE: Scalvini; Caligaris, V. Brollo, Taku, Arzarello, Pastorino, Renda, Nazarenko, Halaj, Dagnino, Trevisano.

A disposizione: Illiante; Marangi, Belvedere, Bertozzi, G. Brollo, Palumbo, Ballone, Cafarotti, Mallarino.

Allenatore: G. Delfino

CELLA: Papini; Rogai, Panarello, Muscolo, Gerbaudo, Grassi, Lerza, Caruso, Casanova, Celano, Cappato.

A disposizione: Parise; Travaglini, Cosmi, Sannino, Spadaro, Raso, Becciu, Velastegui, Roggerone.

Allenatore: D. Pagano

Arbitro: T. Miraglia di Imperia

Assistenti: Trucco di Imperia e Pascale di Genova

Novanta minuti che valgono quasi un'intera stagione, o meglio la chance di avere ancora una possibilità di salvare questo "annus horribilis" giallorossoblu ai play out.

Ma per farlo servirà solo una vittoria, tra le mura amiche al Finale contro il Cella, le cui speranze sono ormai ridotte al lumicino e legate a doppia mandata al risultato di Ceriale-Ventimiglia che, con una serie di combinazioni, deciderà anche l'esito della stagione delle due squadre impegnate al "Borel".