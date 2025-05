Calcio. Tre gol all'Athletic e campionato in cassaforte, il Celle Varazze conquista la Serie D!

ATHLETIC - CELLE VARAZZE 1-3 (88' Pagano - 3' Akkari, 49' Anselmo, 80' Morando)

FINISCE QUI! IL CELLE VARAZZE BATTE 3-1 L'ATHLETIC E VOLA IN SERIE D!

43' PAGANO FIRMA IL GOL DELLA BANDIERA PER L'ATHLETIC, 1-3 alla Sciorba

40' è iniziato il conto alla rovescia, pochi minuti e il Celle Varazze sarà in Serie D!

35' IL CELLE VARAZZE ORMAI E' IN SERIE D! TRE A ZERO! NON POTEVA MANCARE LA PUNIZIONE DI MORANDO!

33' passerella anche per Akkari, entra Preti

27' Panepinto - Morando cambio in regia per il Celle Varazze

25' Gaspari a giro, palla a lato di un paio di metri

21' nuovo cambio Celle Varazze. Entra Ravoncoli per Silvestri

18' cambio Celle Varazze, lascia il campo capitan Anselmo, al suo posto Battaglia. Pochi istanti prima il numero 11 ha sfiorato la doppietta trovando però la traversa

10' c'è gloria anche per Mitu, intervento in bello stile sulla conclusione di Provenzano

7' ora è solo una questione di gestione fino al 90', poi per i biancoblu si spalancheranno le porte della quarta serie

4' IL RADDOPPIO DEL CELLE VARAZZE! ANSELMO, COLPO DI TESTA IMPARABILE DOPO IL PERFETTO ASSIST DI ZAMPANO!

3' subito sollecitato il secondo portiere di casa, sfera bloccata in due tempi

1' Cannella per Lembo, subito un cambio per Mariani, in campo anche il secondo portiere Massone

SECONDO TEMPO



46' squadre negli spogliatoi, Celle Varazze virtualmente in Serie D

45' ci sarà un minuto di recupero

44' Athletic a centimetri dal pareggio. Ninivaggi si ritrova libero di calciare a rete a pochi passi da Mitu, perfetto l'estremo biancoblu a chiudere lo specchio

38' tanta pioggia sulla Sciorba durante il primo tempo, negli ultimi istanti qualche schiarita sembra aprirsi sul cielo genovese

33' poco da segnalare negli ultimi minuti, seppur le redini siano sempre in mano al Celle Varazze

29' tre occasioni per i biancoblu di Pisano in pochi minuti: prima è Sgambelluri a calciare alto da buona posizione, poi ci pensa Bartoletti ad opporsi alla grande prima a Zampano e poi a Sassari

21' doppia opportunita' Celle Varazze: un colpo di testa centrale di Akkari e un tiro a lato di Zampano

18' occasione Athletic! Ninivaggi smarcato colpisce in tutto di testa a pochi passi da Mitu, sfera alta

16' la squadra di Pisano lavora molto sulla zona sinstra, manca pero precisione nella rifinitura

13' fa girare bene palla il Celle Varazze, il cross di Akkari trova però i guanti di Bartoletti

8' la partita si è messa nelle condizioni migliori per la squadra di Pisano: basterà a questo punto mantenere la porta imbattuta per salire in Serie D

5' Provenzano prova subito a scuotere i suoi, tiro cross bloccato da Mitu

3' CELLE VARAZZE SUBITO IN VANTAGGIO! AKKARI CARICA IL MANCINO DALLA DISTANZA E INFILA BARTOLEETTI!

1' si parte!

PRIMO TEMPO



ATHLETIC: Bartoletti, Maura, Decaroli, Di Pietro, Lembo, Martino, Pacciani, Gaspari, D'Arrigo, Provenzano, Ninivaggi.

A disposizione: Massone, Colla, Coluccio, Donarini, Pagano, Bigazzi, Cannella, Baghino, Caramello.

Allenatore: Mariani.



CELLE VARAZZE: Mitu, Zampano, De Benedetti, Panepinto, Guida, Silvestri, Akkari, Anselmo, Sgambelluri, Sassari, Botte.

A disposizione: Tredici, Calcagno. Righetti, Battaglia, Preti, Ravoncoli. Gnecchi, Padovan, Morando.

Allenatore: Pisano.



Arbitro: Bevere di Chivasso

Assistenti: Semini e Hasa di Albenga