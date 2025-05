Calcio, Eccellenza. La San Francesco Loano è salva! Il poker alla Praese vale la permanenza in categoria e spedisce i genovesi in Promozione

S.F. LOANO - PRAESE 4-0 (Leo 21', Campelli 39', Cargiolli 46', Cargiolli 57')

45' finisce senza recupero! Rossoblu salvi, Praese in Promozione

43' esce anche Cargiolli, dentro Mandraccio

41' Di Bella - Auteri, avanti con i cambi

37' applausi anche per Campelli, entra Carinci

35' Oxhallari per Balla nei locali

34' Pasqualino al posto di Dotto negli ospiti

30' Staltari al posto di Omar nei rossoblu

28' Cargiolli si mangia la tripletta, salva tutto Bunt sul tiro a botta sicura dall'interno dell'area, chiude poi l'azione Campelli, che aveva scaricato per il bomber, con un tiro sopra la traversa

21' sul velluto la S.F. Loano, si tratta ormai di chiudere la sfida e occhio al passivo che potrebbe anche aumentare

15' Cacciani - Sacchi nella Praese

12' cala il poker la S.F. Loano, palla illuminante di Valentino per Cargiolli in profondità che una volta in area incrocia, tiro potente e 4-0

10' Siracusa e D'Alessandro al posto di Carozza e Cova Ferrando nella Praese

3' ci prova poco dopo Campelli, tiro d'esterno sbilenco. Partenza perfetta per i rossoblu, da horror per la Praese, biancoverdi ormai ad un passo dalla Promozione

1' SUBITO TRIS LOANO! CARGIOLLI INSACCA, DEVIAZIONE VINCENTE SUL CROSS DI CAMPELLI

16:01 ripartiti

SECONDO TEMPO

47' termina qua la prima frazione. Loano meritatamente avanti e salvo con questo risultato

45' due di recupero

44' primo tiro in porta per la Praese, Bottino vede l'inserimento di Matzedda, che dopo essersi spostato la palla sul mancino ci prova, Gallo blocca facile

39' RADDOPPIA IL LOANO! GRANDE AZIONE DEI ROSSOBLU. Recupero palla e poi è Cargiolli a scodellare per Campelli sul secondo palo, tiro al volo fantastico che infila Bunt sul primo palo

36' si fa vedere anche la Praese, da corner con Serra che raccoglie un pallone e prova la rovesciata, palla alta

31' ancora Loano a combinare alla grande. Pallone alto di Campelli, sponda di petto di Cargiolli per Auteri che va al tiro in area, pallone basso ma bloccato da Bunt

28' cross di Campelli, controlla Cargiolli e poi prova la girata al volo, il tiro parte bene ma termina sopra la traversa

21' VANTAGGIO LOANO! Azione nata da una situazione non pulita in mezzo al campo, Basso poi Cargiolli a scaricare in mezzo per Auteri, che a sua volta smista verso sinistra dove arriva Leo, mancino basso che si insacca nonostante il tentativo di parata di Bunt

11' aveva manovrato bene la Praese, da destra verso sinistra, cross di Chiriaco fuori misura

7' poco da raccontare finora, subito una chance con un cross nei primi secondi con Leo che scodella verso Campelli che colpisce male, palla sul fondo. Inizio di marca rossoblu comunque, si rivede anche Puddu dal primo minuto, Alberto sull'esterno sinistro e Leo piu alto

15:01 partiti

PRIMO TEMPO

Si è complicata la vita la S.F. Loano con il pari a Serra Riccò. Oggi i rossoblu devono vincere o pareggiare per assicurarsi la permanenza in categoria senza passare dai playout e senza guardare gli altri risultati. Non può permettersi questo lusso la Praese, i biancoverdi devono obbligatoriamente vincere per fare i playout ed evitare la retrocessione diretta.

Formazioni

SAN FRANCESCO LOANO: Gallo, Lingua, Alberto Zaccaria, Puddu, Balla, Basso, Campelli, Valentino, Cargiolli, Auteri, Leo

A disposizione: Ghizzardi, D'Aiuto, Di Bella, Carinci, Cauteruccio, Mandraccio, Staltari, Oxhallari, Leonardo Carastro

Allenatore: Cattardico

PRAESE: Bunt, Serra, Raso, Carozza, Bottino, Chiriaco, Bianchino, Cova Ferrando, Sacchi, Dotto, Matzedda

A disposizione: Sanfilippo, Gaggero, Latini, Tecchiati, Cacciani, Siracusa, Pasqualino, D'Alessandro

Allenatore: Tedone

Arbitro: Paolo Trabucco (Chiavari)

Assistenti: Michele Bernardini (Genova) - Emiljano Plaka (Savona)