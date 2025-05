FOTONOTIZIA. FESTA CELLE VARAZZE, LE CIVETTE BATTONO L'ATHLETIC E VOLANO IN SERIE D

Mancava un ultimo passo per scrivere la storia e il Celle Varazze non ha fallito l'obiettivo. Le Civette di mister Pisano trionfano in casa dell'Athletic Albaro e conquistano una storica promozione in Serie D.

Per il secondo anno consecutivo, la squadra biancoblu compie il salto di categoria raggiungendo un traguardo fortemente voluto, ma tutt'altro che scontato dopo un avvio di stagione in salita: decisiva la lunghissima serie di vittorie nel girone di ritorno, con la clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 contro il Rivasamba alla 19^ giornata.

Le prime immagini della festa alla "Sciorba" di Genova