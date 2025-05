Calcio, Prima Categoria A. La Baia tifa Imperiese, altrimenti sarà spareggio. Match point salvezza per il Dego

E' un evento più unico che raro quello che potrebbe coinvolgere tra poche ore la Baia Alassio. Vincere il campionato senza scendere in campo avrebbe infatti del clamoroso, ma perché ciò avvenga l'Ospedaletti non dovrà battere l'Imperiese. In caso di vittoria orange scatterà invece lo spareggio per le squadre di Sardo e Luccisano.

Triplo confronto mare - monti con Borghetto, Altarese, Golfodianese - Cengio e Dego - Oneglia. Decisivo quest'ultimo per i valbormidesi che, con l'eventuale vittoria, si garantirebbero la matematica salvezza.

A completare il quadro dell'ultima giornata, il posticipo del Riva: alle 18:00 si disputerà infatti Vadino - Andora.