Volley. Il Celle Varazze in lutto per la morte di Anna De Benedetti

Celle piange la scomparsa di Anna De Benedetti all'età di 88 anni.

Persona molto stimata e apprezzata per la sua gentilezza, per anni aveva gestito insieme al marito Giovanni Vicino il bar "Le Palme" di via Colla.

"Il Celle Varazze Volley si stringe a Lino Vicino, nostro storico dirigente, per la perdita della madre Anna. L'abbraccio si estende alla moglie Emilia e ai figli Gabriele, Beatrice e Letizia, tutti ex atleti della nostra società" il messaggio di cordoglio della società pallavolistica.

Il funerale è stato celebrato ieri nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo.