Pallapugno: chiusi i playoff e i playout della Serie A Banca d'Alba. Il punto su tutti i campionati

SUPERCOPPA La gara valida per la Supercoppa, dopo due rinvii, è stata programmata per sabato 21 settembre, alle 20.30, nello sferisterio di Pieve di Teco e vedrà di fronte per la conquista del trofeo la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola e la Cantina Terre del Barolo Albese di Paolo Vacchetto.



Serie A Banca d'Alba - Playoff - Quinta e ultima di ritorno

Marchisio Nocciole Cortemilia-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 9-4

Araldica Castagnole Lanze-Bfm Macchine Agricole Canalese 9-0

Cantina Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-1

Classifica finale : Marchisio Nocciole Cortemilia 33; Cantina Terre del Barolo Albese 28; Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese 26; Araldica Castagnole Lanze 22; Acqua San Bernardo Subalcuneo 21; Bfm Macchine Agricole Canalese 14.

Marchisio Nocciole Cortemilia, Cantina Terre del Barolo Albese e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese qualificate alle semifinali.

Araldica Castagnole Lanze, Acqua San Bernardo Subalcuneo e Bfm Macchine Agricole Canalese ammesse agli spareggi di qualificazione alla semifinale.



Serie A Banca d'Alba - Playout - Quinta e ultima di ritorno

Acqua San Bernardo San Biagio-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 6-9

Alta Langa-Bormidese 1-9

Riposa: Virtus Langhe

Classifica : Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva 22; Acqua San Bernardo San Biagio 19; Bormidese 14; Virtus Langhe 8; Alta Langa 3.

Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva ammessa agli spareggi di qualificazione alla semifinale.

Alta Langa retrocessa in Serie B.



Serie A Banca d'Alba - Prima serie di spareggi per l'accesso alla semifinale

Lunedì 16 settembre ore 20.30

a Cuneo: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Bfm Macchine Agricole Canalese

Martedì 17 settembre ore 20.30

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Vetrerie Giacosa Spaccio Faccia Ceva