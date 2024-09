Calcio. Il savonese Michele Marcolini esonerato da CT della Nazionale di Malta

Il savonese Michele Marcolini non è più il commissario tecnico della Nazionale di calcio di Malta.

L'ormai ex capo allenatore di tutte le nazionali maltesi dal pomeriggio di ieri è stato sollevato dall'incarico dalla federazione nonostante la vittoria di due giorni prima in Nations League contro Andorra.

"La FA Malta comunica che il tecnico della Nazionale Michele Marcolini è stato sollevato dall'incarico con effetto immediato. La decisione è stata presa in seguito alle recenti prestazioni della Nazionale - viene spiegato nel comunicato ufficiale - Il contratto del signor Marcolini scade il 31 dicembre 2024. È stato sollevato dall'incarico anche il vice allenatore Davide Mandelli. L'Associazione ha ringraziato entrambi gli allenatori per il loro contributo professionale durante tutto il loro mandato con le Nazionali. Ulteriori annunci sulla copertura dei posti vacanti saranno fatti a tempo debito dopo la prossima riunione del Comitato esecutivo".

Era stato nominato allenatore della Nazionale nel dicembre del 2022, otto le sconfitte nel girone di qualificazione a Euro2024 (2 contro l'Italia), ruolino discreto invece nelle amichevoli con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. In Nations invece la sconfitta contro Moldavia per 2-0 (che probabilmente gli è costata il posto) e poi la vittoria contro Andorra.

Marcolini, figlio d'arte del compianto Antonio (storica bandiera del Savona e non solo), ex calciatore tra le tante di Bari, Atalanta e Chievo Verona, ha allenato per citarne alcune Lumezzane, Real Vicenza, Santarcangelo, Alessandria e Albinoleffe in C e Chievo in B.