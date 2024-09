Calcio. L'Albenga al Franco Ossola: la webcronaca della sfida tra il Varese e gli ingauni

VARESE - ALBENGA 1-0 (38' Valagussa)

INTERVALLO Un lampo del Varese grazie alla grande azione di Stampi ha fatto male all'Albenga, gara comunque equilibrata e senza occasioni

45' Due minuti di recupero



43' Banfi in area colpisce verso il portiere Salvato, che blocca

38' GOL VARESE Azione irrefrenabile di Stampi a sinistra che parte sotto i distinti e sbilancia la difesa ospite: palla davanti alla porta dove Valagussa, il solito cecchino, piazza rasoterra il sinistro a colpo sicuro dell'1-0



35' Ndianefo abbatte Banfi sul lato corto dell'area: ammonizione e punizione biancorossa. Respinge senza problemi la difesa ospite



34' Cambio ospite: entra La Vecchia per l'infortunato Gagliardini



32' Gara ferma due minuti per soccorrere un giocatore del Vado a terra, che ora esce



30' Altra ammonizione, più grave per il Varese: giallo a D'Iglio, la mente dei padroni di casa



29' Punizione Varese dai 25 metri. Albenga solido anche dietro, di testa in area non si passa

29' Punizione Varese dai 25 metri. Albenga solido anche dietro, di testa in area non si passa, Salvato insuperabile quando si alza



27' Al Franco Ossola aspettiamo ancora la vera prima occasione della gara. Che è tattica, equilibrata, non brutta nonostante manchino emozioni

24' Pinna-Ndianefo-Sangare: bell'azione ospite e tocco finale davanti alla porta del Varese. Alto



23' Ammonito anche un biancorosso: Banfi



23' Vento freddo e intenso che scende dal Sacro Monte e s'infila nello stadio

20' Angolo Varese. Colpo di testa di Daqoune, sbilanciato, cadendo all'indietro: fuori di un metro



16' Primo tiro pericoloso, è del Varese: Ferrieri va in fascia e crossa al centro dove irrompe di testa Stampi. Fuori. Poco dopo Banfi calcia fuori in area. Crescono i biancorossi

10' Campo, come sempre, in cattive condizioni. L'Albenga lotta e se la gioca a viso aperto, gara equilibrata



9' Primo tiro ospite: Pinna entra in area e calcia debolmente verso Piras

5' Per ora gara da battaglia con parecchi falli e interruzioni



4' Ammonito Scarafoni per una dura entrata su Daqoune

2' Subito Barzotti per Banfi in area: il 9 biancorosso non aggancia davanti al portiere Salvato



1' Partiti. Tra il pubblico anche Stefano Molinari, gravemente infortunato, e Filippo Lo Pinto, ex sponsor biancorosso

PRIMO TEMPO

Varese (3-4-2-1): Piras; Vitofrancesco, Mikhaylovskiy, Daqoune; Ferrieri, Valagussa, D’Iglio, Stampi; Banfi, Barzotti; Gubellini. A disposizione: Ferrari, Malinverno, Maccioni, Asta, Marangon, Nitri, Giorgi, Lari. Allenatore: Floris



Albenga (3-4-1-2): Salvato; Gagliardini, Galliani, Legal; Sangeré, Tesio, Scarafoni, Ndianefo; Di Stefano; Di Porto, Pinna. A disposizione: Bisazza, Fratarcangeli, Freccero, Di Giulio, Asproni, Rosso, Di Giosia, La Vecchia. Allenatore: Mariotti

Arbitro: Mattia Maresca di Napoli (Alberto Fiore di Messina – Francesco Quattrotto di Messina)