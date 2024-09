Buttu esalta la vittoria dell'Imperia a Broni: "Gran partita, ce la godiamo e poi testa al derby"

È un tris confortante quello che l' Imperia si porta via da Broni contro l'Oltrepò . Un 3-1 in vista del derby con la Sanremese che farà approcciare nel migliore dei modi i ragazzi di mister Buttuall'appuntamento di mercoledì pomeriggio al "Ciccione".

Ed è proprio Pietro Buttu a commentare questo importante successo: "Abbiam fatto una grande partita, con una partenza super, tre reti nei primi ventidue minuti. Nel secondo tempo abbiamo un po' sofferto perchè loro hanno cercato di riaprirla, ci erano in parte anche riusciti con la loro rete ma portiamo via un successo con ampio merito anche per tutto quello che abbiamo creato".

Un avversario che, nonostante l'anagrafica giovane, poteva nascondere delle insidie che i nerazzurri sono stati bravi a dribblare: "È una squadra neopromossa come noi, nel percorso di Coppa hanno eliminato Vogherese e Gozzano. Noi volevamo rifarci perchè eravamo amareggiati per come si era messa col Ligorna, eravamo sotto con un gol preso a fine primo tempo e poi quegli eventi hanno condizionato tutto interrompendo la partita. Abbiamo fatto una grande prestazione, tre punti meritatissimi" commenta Buttu.

La testa, però, inevitabilmente e giustamente, va già al derby: "Ci godiamo questa vittoria ma pensiamo già alla Sanremese, che come avevo detto appena erano usciti i calendari, è certamente la partita più importante dell'anno. La preparazione al derby si fa da sola, c'è poco da caricare perchè viene tutto da sè. Tutto l'ambiente Imperia aspetta da due anni questa sfida" conclude Buttu.