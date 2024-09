Calcio, Serie D. Quattro incontri alle 15:00 per chiudere la seconda giornata

Sarà un programma particolarmente concentrato, quello odierno, all’interno del Girone A di Serie D. Dopo i sei anticipi di ieri spazio quindi ai restanti quattro incontri.

Per La Agnese e Saluzzo saranno i primi minuti in campo dopo il rinvio della sfida della scorsa settimana.

I bianconeri saranno ospiti del Derthona, mentre per i granata ci sarà il match interno con il Chisola.

Il Borgaro invece, sconfitto sette giorni da dalla Cairese, ospiterà il Gozzano.

In campo alle 15:00 anche il Ligorna che, battendo la Vogherese potrebbe virtualmente andare in testa alla classifica, seppur per blindare la vittoria con l’Imperia dopo la sospensione manchino ancora 40 minuti di gioco.

Il programma: