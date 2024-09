Serie B - Playoff - Terza e ultima di ritorno

Bcc Pianfei Pro Paschese-Castiati Neivese 4-9

Pieve di Teco-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-0 forfait medico

Classifica finale : Castiati Neivese 27; Pieve di Teco 25; Bcc Pianfei Pro Paschese 23; Galvanotecnica Surrauto Monticellese 16.

Castiati Neivese e Pieve di Teco qualificate per le semifinali .

Bcc Pianfei Pro Paschese e Galvanotecnica Surrauto Monticellese agli spareggi per l'accesso alle semifinali



Serie B - Playout - Terza e ultima di ritorno

Fbc Sabbiatura Augusto Manzo-Speb 9-0 forfait medico

Amici del Castello-Abrigo Banca d’Alba Ricca 7-9

Classifica finale : Fbc Sabbiatura Augusto Manzo 21; Abrigo Banca d’Alba Ricca 19; Speb 15; Amici del Castello 11.

Fbc Sabbiatura Augusto Manzo e Abrigo Banca d'Alba Ricca agli spareggi per l'accesso alle semifinali



Serie B - Girone Salvezza - Classifica finale : Gottasecca 12; Officine Pesce Bubbio 11; Benese 9. Prodeo ritirata dal campionato e retrocessa in Serie C1



Serie B - Spareggi per l'accesso alle semifinali

in data e ora da definire

a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Abrigo Banca d'Alba Ricca

in data e ora da definire

a Monticello d'Alba: Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Fbc Sabbiatura Augusto Manzo