Calcio, Genoa. La Gradinata Nord saluta Meirana "Ciao Davide" durante il match con la Roma

"Ciao Davide". E' stato salutato con uno striscione in Gradinata Nord, esposto allo stadio Luigi Ferraris, durante Genoa-Roma Davide Meirana, grande tifoso rossoblù scomparso prematuramente nei giorni scorsi all'età di 58 anni dopo una lunga malattia.

Titolare del negozio di abbigliamento Sisley, situato nel cuore del centro storico di Albenga, con punto vendita anche nel budello di Alassio, Meirana, originario di Genova da oltre 30 anni viveva nel comune albenganese.

Fu lui stesso ad aprire l'attività circa tre decenni fa, trasformandolo rapidamente in un punto di riferimento per la moda nella Città delle Torri.

Con il suo gusto e la sua gentilezza, Davide si era guadagnato l'affetto e la stima di tutti, diventando una figura amata non solo tra i clienti, ma anche nella comunità cittadina.

Recentemente, nonostante la malattia che lo affliggeva, Davide si è unito in matrimonio con Silvana, la sua compagna di vita, con una piccola cerimonia svolta in ospedale.

Era stato attivo anche nel mondo del calcio, ex calciatore, è stato vice di mister Buttu a Laigueglia, nell'anno in cui vinsero il campionato, e per un periodo anche a Finale Ligure.

"È con grande tristezza che il Genoa Club Albenga annuncia la scomparsa di un grande Genoano e parte fondamentale del nostro club. Per questo motivo da oggi il Genoa Club Albenga sarà intitolato a Davide Meirana, sapendo che sarai sempre al nostro fianco soprattutto durante le partite. Che la terra ti sia lieve Ciao Davide" hanno scritto nei giori scorsi dal club genoano ingauno.