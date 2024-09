A Pietra Ligure la Coppa Italia di calcio non vedenti: si gioca sabato 21 e domenica 22 settembre

A pochi giorni di distanza dalla conclusione dei Giochi di Parigi, sarà Pietra Ligure ad ospitare un grande evento sportivo paralimpico. Sabato 21 e domenica 22 settembre, infatti, saranno i campetti comunali di via Nazario Sauro la sede della fase finale della Coppa Italia di calcio a cinque non vedenti categoria B1 FISPIC, evento che concluderà il progetto "Mare per Tutti, Tutti per Mare" (che oltre il comune pietrese coinvolge anche Borgio Verezzi, Finale Ligure e Loano).

A illustrare nel dettaglio la competizione erano presenti per l'amministrazione comunale il sindaco Luigi De Vincenzi, il vicesindaco e assessore al turismo Daniele Rembado e l'assessore alle politiche sociali, giovanili e socioeducative Marisa Pastorino. Tra i relatori anche Giancarlo Di Malta, presidente e allenatore dell'A.s.d Sanremo Liguria calcio non vedenti e Sebastiano Gravina, vice capitano e attaccante della compagine sanremese nonché testimonial della Bandiera Lilla per il Comune di Pietra Ligure. Non è mancato nemmeno il contributo di Maximiliano Nobili, giornalista argentino creatore del portale specializzato Paradeportes.

"Darò tutto me stesso per la squadra - ha spiegato Gravina - ma anche per onorare gli sforzi compiuti dall'amministrazione di Pietra Ligure nel portare in riviera questo grande evento. Sono nato a Bari ma di fatto pietrese e ciò rappresenta una responsabilità in più. Siamo pronti e carichi e grazie al contributo di Junior abbiamo avuto modo di allenarci al meglio in questi giorni. E' bello che si parli di manifestazioni simili, sia sotto il profilo sociale, ma anche culturale data la qualità degli atleti in campo".

Ospite d'onore in occasione della giornata odierna è stato invece Junior Fernandes, giunto a Pietra Ligure con la medaglia d'argento conquistata con la nazionale argentina alle recenti Paralimpiadi e accolto dal connazionale Santiago Sogno, attaccante della prima squadra dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956: "È stato un piacere incontrare un argentino dall'altra parte del mondo e chiacchierare un po'" ha confidato il vicecampione paralimpico a proposito dell'incontro con il bomber biancoceleste.

"La finale alle Paralimpiadi con la Francia è stata unica, questa medaglia è costata molti sacrifici e ora me la godo giorno dopo giorno - ha confidato il calciatore reduce dall'esperienza parigina ma già pronto a partecipare ad un torneo internazionale a Praga, in programma a fine mese, con i colori del Sanremo - quando indosso la maglia di un club lo faccio per vincere: andiamo a vincere, è quello che voglio di più e vengo per dare il mio contributo".

Fernandes ha infine dedicato alcuni ringraziamenti personali: "A Silvio Velo, giocatore storico che mi ha dato l'opportunità di essere qui, al direttore sportivo Matteo Sistu, al tecnico Giancarlo Di Malta per la fiducia negli allenamenti, oltre a tutti i compagni di squadra".

Tra i sostenitori dell'iniziativa, presenti alla conferenza anche Sga srl (azienda di servizi tecnici di Ingegneria e Architettura) rappresentata dall'amministratore unico Giuseppe Alessandro Salamone e il Gruppo Orsero per il quale era presente il socio Pierangelo Ottonello. Per conto invece della società calcistica pietrese presenti il presidente Luigi Ricciardi, il presidente onorario Claudio Faggiano e il vicepresidente Mattia Ricciardi.

A contendersi la Coppa Italia di calcio a cinque non vedenti, oltre ai detentori del Sanremo che vanno a caccia di un'altra vittoria, scenderanno in campo Quarto Tempo Firenze, CUS Lecce, Crema e Insuperabili Cuneo. Sabato 21 settembre alle 11 la sfida di qualificazione alle semifinali che vedrà impegnate Firenze e Cuneo. Nel pomeriggio, alle 17, la semifinale tra Sanremo e Lecce mentre alle 18.30 si giocherà la sfida tra Crema e la vincente della gara del mattino. Domenica mattina, dalle 9.00, le finali. Sabato, a partire dalle 14.30, in piazza Vittorio Emanuele II si terrà invece la presentazione delle squadre nell'ambito della rassegna "Dolcissima Pietra".

L'evento, sotto l'egida federale della Fispic (federazione Italiana sport paralimpici ipovedenti e ciechi), è organizzato dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con Regione Liguria, l'A.S.D. Pietra Ligure 1956, l'artigiano edile Vincenzo Ruvolo e l'hotel Villa Paolina. A sostenere l'iniziativa, oltre ai già citati Sga srl e Gruppo Orsero, lo storico negozio pietrese di elettrodomestici Taggiasco e il Gruppo Verus Eco Edile.