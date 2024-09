Basket. Doppio podio tra Chieri e Ceva e per l'Abc Ponente

Con pochissimi giorni di allenamento le giovanili di New Basket ABC Ponente, sodalizio che comprende i centri di Pallacanestro Alassio e Le Torri, sono già in giro per l'Italia con due bei gruppi, Under 15 Femminile e Under 14 Maschile.



SABATO le Under 15 affrontano il Torneo del Fungo a Ceva (Cuneo) con ben quattordici giocatrici e i nuovi innesti subito integrate nel gruppo. Al mattino le ponentine cedono a CARMAGNOLA di una quindicina dopo una partita punto a punto per i primi tre quarti. Nella finale 3°-4° posto successo con FARIGLIANO con un buon margine. "E' stata un'ottima occasione per fare gruppo, integrare le nuove e trascorrere una bella giornata Grazie all'ottima organizzazione di Basket Ceva."



DOMENICA gli Under 14, campioni liguri regionali lo scorso anno, affrontano la trasferta di Chieri (Torino) curiosi di giocare un torneo di ottimo livello. Al mattino la compagine ponentina affronta College Basket Borgomanero, formazione molto quotata in ambito giovanile, costruendo un buon vantaggio e nonostante il meritato recupero dei piemontesi la spuntano 73-65. Nel pomeriggio, finale 1°-2° posto con i padroni di casa di Bea Leopardi Chieri che al mattino hanno superato Kolbe Torino: "un nostro ottimo avvio di partita probabilmente scoraggia e demoralizza i torinesi che giocano alla pari dopo l'intervallo lungo ma pagano il nostro buonissimo inizio. Un bel successo che da morale è ci consente di iniziare la stagione con fiducia. Complimenti a Chieri per l'organizzazione con la speranza di tornare a giocarci nei prossimi appuntamenti da loro organizzati."