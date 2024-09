Calcio, S.F. Loano. Rossoblu pronti al via, Ferrara: "Con la Genova Calcio la reazione che ci aspettavamo, ora testa al Rivasamba"

La vittoria di domenica scorsa contro la Genova Calcio non ha permesso alla San Francesco Loano di accedere ai quarti di finale di Coppa, ma si è rivelata come il balsamo migliore per l’ intero ambiente rossoblu. Una sensazione condivisa anche dal vicepresidente Andrea Ferrara.

“Nel match di ritorno con la Genova Calcio abbiamo avuto riscontri molto positivi contro un team competitivo e guidato da un grande allenatore. Cos’è cambiato rispetto alla sfida di andata? Semplicemente il numero di giocatori a disposizione, oltre a mettere in campo quella fame, quella voglia e quel sacrificio che da sempre chiedo alle mie squadre.

Ora dovremmo essere quasi a pieno regime, un requisito necessario per farci trovare subito pronti all’esordio contro una big come il Rivasamba.

I nostri obiettivi? Vanno di pari passo in tutti i comparti. La Prima Squadra dovrà puntare a una buona salvezza, del resto tutto l’ambiente loanese, dal club, ai sostenitori all’amministrazione, meritano di confrontarsi con il campionato d’élite regionale, un impegno che in egual misura coinvolgerà tutte le nostre leve a composizione del Settore Giovanile”