Calcio, Coppa Italia di Eccellenza. Il calendario dei quarti di finale, sarà Pietra Ligure - Campomorone

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA STAGIONE

SPORTIVA 2024/2025

QUARTI DI FINALE Come da Comunicato Ufficiale n. 18 del 26.09.2024, si Ë tenuto, in data odierna il sorteggio per determinare l’ordine di svolgimento delle gare “Q1” e “Q3” dei quarti di finale della competizione in epigrafe che ha dato il seguente esito:

• “Q1”gara di andata in casa: Rivasamba H.C.A., gara di ritorno in casa Voltrese Vultur;

• “Q3” gara di andata in casa: Arenzano Football Club, gara di ritorno in casa Angelo Baiardo. Sulla base del regolamento della manifestazione e di quanto sopra riportato, lo svolgimento dei quarti di finale viene cosÏ determinato:

Gare di andata– mercoledÏ 09 ottobre 2024:

• “Q1”: Rivasamba H.C.A.– Voltrese Vultur SSDARL;

• “Q2”: Athletic Club Albaro– Football Genova Calcio;

• “Q3”: Arenzano Football Club– Angelo Baiardo;

• “Q4”: Pietra Ligure 1956– Campomorone Sant’Olcese; Gare di ritorno– mercoledÏ 23 ottobre 2024:

• “Q1”: Voltrese Vultur SSDARL– Rivasamba H.C.A.;

• “Q2”: Football Genova Calcio– Athletic Club Albaro;

• “Q3”: Angelo Baiardo– Arenzano Football Club;

• “Q4”: Campomorone Sant’Olcese– Pietra Ligure 1956;

Modalità Tecniche: Sarà dichiarata vincente di ciascun accoppiamento la squadra che nel corso delle due gare avrà totalizzato il maggior numero di punti o, a parità di punti conseguiti, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, perdurando la parità, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.