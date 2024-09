Non è stato un approccio dei più semplici alla stagione per il Celle Varazze. Il doppio confronto di Coppa con l'Arenzano ha però spinto i biancoblu a compattarsi ulteriormente per il via del campionato. La vittoria sulla Praese porta le firme d'autore di Righetti e Zampano, per la soddisfazione dei direttori Villa e Barletta.