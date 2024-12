E' stata senza dubbio una prestazione più che positiva quella che la Voltrese ha saputo offrire tra le mura del Celle Varazze.

Lo conferma anche mister Massimo Sciutto, non tanto rammaricato per il risultato in sè, ma per l'episodio segnalato in occasione del gol di Battaglia.

I giocatori gialloblu hanno infatti immediatamente protestato dopo la marcatura che ha deciso la partita, sottolineando come la sfera avesse oltrepassato la linea laterale poco prima della rete delle civette.