Calcio, Prima Categoria A. Subito tre per la Golfo Dianese, in una domenica già da circoletto rosso

Il primo risultato ufficiale è arrivato ieri con rinuncia del Borgio Verezzi: subito tre punti quindi all'Oneglia, in attesa della ratifica del Giudice Sportivo.

A seguire è arrivata la vittoria (4-2) per la Golfodianese, nell'anticipo disputato stamane in casa del Vadino. Gol di Nida e Fiorenzo per gli ingauni, doppietta di Folco oltre alle reti di Fazio e Arrigo per i giallorossoblu.

Il resto del programma si preannunciaperò altrettanto interessante con tante sfide anche territorialmente sentite.

Baia Alassio Auxilium - Andora, Camporosso - Ospedaletti e Dego - Altarese.

Da monitorare attentamente ci sarà però anche Borghetto - Cengio, oltrea gli esordi in casa per le neopromosse Imperiese e Mallare contro San FIlippo Neri Yepp e Virtus Sanremo.



Il programma: