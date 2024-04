Calcio, Promozione. Il Finale riprende a correre: Campese regolata 2-0 e play out alle spalle

FINALE-CAMPESE 2-0 (47' Cafarotti, 69' Scalia)

45'+6' ammonito Arzerello dopo il fallo su Piccardo. E' l'ultima occasione per la partita che si chiude qui: il Finale conquista tre punti fondamentali nella sua corsa salvezza.

45'+5' resta a terra dopo un normale scontro di gioco col portiere avversario di Aroca. Si giocherà per un altro minuto.

45'+2' incredibile doppia occasione di arrotondare ulteriormente per il Finale, ma prima Dagnino viene fermato dall'uscita a tutta area di Balbi, poi Simigliani va a botta sicura ma sulla linea salva col volto un difensore genovese.

45' saranno 5 i minuti di recupero.

42' tiro cross dalla sinistra per Zignago, pallone che si spegne sul fondo dopo aver fatto la barba alla traversa.

38' ancora un cambio per mister Meazzi: dentro Travo, fuori Pirlo.

37' clamoroso errore di Simigliani che arriva a tu per tu con Balbi e, anziché servire l'accorrente Stagnaro cerca un tentativo di tiro stoppato da Ardinghi.

34' dubbie per Renda le ultime decisioni del direttore di gara, eccessive le proteste e l'attaccante giallorossoblu finisce anzitempo sotto la doccia.

33' esaurisce le sostituzioni a sua disposizione mister Delfino con Aroca che rileva Gabriele Brollo.

29' terza sostituzione per la Campese: fuori Meazzi, dentro Piccardo.

28' qualche problema per Pastorino che resta a terra dopo uno scontro nella propria area. Il difensore finalese pare però essersi ristabilito.

26' nella Campese dentro Cenname, fuori Urso.

24' RADDOPPIA IL FINALE! Stoccata dal limite di Scalia che chiude un'azione che pareva stregata dopo la parata in uscita bassa di Balbi su Dagnino.

23' ancora pericoloso sulla sinistra il Finale, stavolta Simigliani è anticipato all'ultimo dai difensori di casa. Sugli sviluppi del corner la palla termina sul fondo dal lato opposto.

22' punizione col sinistro tagliato di Brollo, la palla attraversa tutta l'area di rigore e non trova nessun compagno.

19' altra sostituzione tra le fila di casa: dentro Dagnino che va in mezzo al campo al posto di Belvedere. Finale compatto ora in una sorta di 3-5-2.

17' Chiappori ferma la ripartenza dei padroni di casa all'altezza del centrocampo circa, ammonito il terzino genovese.

13' prima sostituzione per mister Meazzi: fuori Nania, dentro Zignego.

12' sceglie di dare maggior sostanza fisica all'attacco mister Delfino con Stagnaro rinunciando però alla fantasia di Cafarotti.

7' occasionissima per il raddoppio per il Finale, Simigliani sbuccia il cross dalla destra di Zeggio, palla per Cafarotti che lascia partire la stoccata ma l'uscita disperata bassa di Balbi salva i suoi.

6' risponde la Campese ancora da calcio piazzato, Mondino in presa bassa ferma tutto.

6' mister Delfino sostituisce il già ammonito Vittorio Brollo, dentro Caligaris.

4' punizione del solito Criscuolo, trovato ancora Fall sul primo palo che però sbaglia il tocco e manda fuori.

2' FINALE AVANTI! Cafarotti prima avvia il contropiede lanciando Simigliani e poi rifinisce col tap in vincente l'azione dopo il tentativo fallito da Belvedere.

1' i tecnici scelgono di ripartire dagli stessi ventidue che hanno concluso la prima frazione.

SECONDO TEMPO

45'+3' ottima giocata in uscita di Renda che però poi si attarda troppo a servire Simigliani in campo aperto ma in posizione di fuorigioco. Proteste di mister Delfino che viene ammonito e finisce qui una prima frazione decisamente da dimenticare.

45' corner insidioso dalla destra, sul secondo palo sbuca Fall che sfiora il pallone e il palo. Ci saranno 3' di recupero.

44' cross dalla sinistra per la Campese, Vittorio Brollo sbaglia il rinvio e sfiora l'autorete. Sarà angolo.

42' intervento scomposto di Meazzi su Scalia, i giocatori del Finale chiedono il secondo giallo per l'esterno campese ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi.

39' ancora velenoso il mancino di Cafarotti dal calcio d'angolo, libera la Campese che prova a ripartire con Pirlo che finisce a terra. Ammonito Vittorio Brollo.

38' buona la punizione calciata dalla destra da parte di Cafarotti, il mancino del finalese trova però ancora una volta prima un giocatore avversario che anticipa tutti.

36' ancora Criscuolo il più pericoloso dei suoi con un tiro a giro dalla sinistra, alto.

35' Simigliani prova a lanciare il contropiede dei suoi, troppo timidi i compagni però e sul tentativo di cross il più pronto è Fall.

33' Mondino salva il risultato per il Finale! Sugli sviluppi di un corner Pirlo tutto solo sul secondo palo calcia cadendo, l'estremo finalese pur in controtempo con la mano destra evita la capitolazione.

31' punizione sulla trequarti calciata da Criscuolo, la difesa di casa respinge sui piedi del numero dieci che la ributta in mezzo ma trova la presa di Mondino.

28' e infatti c'è la prima sostituzione per il Finale: esce Chiarlone, dentro Arzarello.

27' brutta caduta per Chiarlone che pare costretto a lasciare il campo.

26' lampo dei giallorossoblu, Scalia in percussione palla al piede in collaborazione con Belvedere che prova l'assist per Simigliani ma l'attaccante venezuelano era in posizione di fuorigioco.

24' triangolazione della Campese per mandare al tiro Aiello, devia in angolo Pastorino.

20' match scorbutico che si avvicina davvero molto a una sfida di pallavolo, rarissimi i tentativi di giocata con palla a terra.

16' davvero poche azioni combinate e gioco molto spezzettato in questa fase. Si fa sentire il peso della posta in palio.

12' intervento duro di Meazzi su Renda, ammonito il numero 7 genovese.

11' Meazzi scappa sul lato destro dell'area di rigore e mette in mezzo, Pastorino spazza.

10' cerca di manovrare ora con calma la squadra di casa, bel movimento di Renda a inserirsi dalla destra ma la difesa ospite rincula e libera.

5' decisamente più reattiva la squadra di Meazzi in questi primi minuti di gioco

2' subito punizione sulla trequarti per i genovesi calciata da Criscuolo, Scalia anticipa Fall e il Finale libera ma resta a terra un giocatore ospite. Gioco fermo

1' squadre schierate con le classiche divise, si parte!

PRIMO TEMPO

Queste quindi le scelte dei due tecnici:

FINALE: Mondino; Zeggio, V. Brollo, Scalia, Pastorino, Chiarlone, Renda, Belvedere, Simigliani, Cafarotti, G. Brollo.

A disposizione: Martinetti; Caligaris, Arzarello, Nazarenko, Aroca, Kacellari, Dagnino, Stagnaro, Calefato.

Allenatore: G. Delfino

CAMPESE: Balbi; Pirlo, Chiappori, Nania, Bonanno, Ardinghi, Meazzi, Fall, Urso, Criscuolo, Aiello.

A disposizione: Calizzano; Piccardo, Travo, Cenname, Zignego, Deri.

Allenatore: A. Meazzi

Trovare il quinto risultato utile della gestione Delfino dopo due settimane di pausa in cui c'è stato il tempo di ricaricare le pile e far maturare in allenamento quella chimica ritrovata dall'ultimo cambio di allenatore.

Questa la missione del Finale di Giancarlo Delfino al rientro dopo la Pasqua che ha portato con sé anche il recupero, vittorioso, del New Bragno contro il Quiliano&Valleggia che ha rimandato i giallorossoblù in zona play out.

Proprio lì dove sta anche l'avversario odierno, quella Campese che già all'andata ebbe la meglio sui finalesi ed è lì dietro a mordere il freno per tentare il controsorpasso.