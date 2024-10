Calcio, Carcarese a punteggio pieno dopo il 2-0 alla Sampierdarenese, Saviozzi: "Abbiamo tanti gol nella gambe, ora testa al Ventimiglia" (VIDEO)

“È stata una partita complicata contro una squadra di categoria. Nel primo tempo, non riuscivano a trovare bene le distanze e abbiamo perso parecchie seconde palle. Nella ripresa abbiamo cambiato atteggiamento e siamo riusciti a portarla a casa e a dare continuità al buon risultato di Bragno. Poggi e Brignone di nuovo a segno? Brigno sappiamo che su palla inattiva può essere pericoloso e bene che Poggi sia riuscito a trovare di nuovo il gol. Entrambi sono giocatori molto importanti per noi, così come lo sono Kosiqi che oggi è entrato molto bene, e Brovida. In questa squadra abbiamo parecchi gol nelle gambe, dobbiamo continuare a creare e credere che possiamo fare male a tutte le squadre. Domenica a Ventimiglia sarà una trasferta complicata, come lo saranno tutte le trasferte di questa stagione, noi dovremo affrontarla consapevoli di essere una buona squadra e con in mente i nostri obiettivi”.

L'intervista ai canali ufficiali biancorossi: