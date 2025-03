Calcio. La Genova Calcio affida la panchina a Fabio Carletti, con lui Tangredi, Montignani e Monti

La nota del club:

Lโ€™๐€๐’๐ƒ ๐†๐„๐๐Ž๐•๐€ ๐‚๐€๐‹๐‚๐ˆ๐Ž ufficializza di aver affidato lโ€™incarico di ๐—”๐—น๐—น๐—ฒ๐—ป๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ responsabile della Prima Squadra al signor ๐—™๐—”๐—•๐—œ๐—ข ๐—–๐—”๐—ฅ๐—Ÿ๐—˜๐—ง๐—ง๐—œ.

Carletti ha maturato lโ€™esperienza in questi anni in tutte le categorie, conquistate sul campo (Certosa e Praese su tutte) dopo importanti stagioni culminate con il raggiungimento dellโ€™obiettivo. Per lui รจ un esordio in Eccellenza, giร conquistata sul campo (play-off vinti in due occasioni) con la Praese.

A completare lo staff i confermati:

- CRISTIAN TANGREDI (Collaboratore Tecnico)

- DUILIO MONTIGNANI (Allenatore dei portieri)

- CRISTIANO MONTI (Match Analyst)

A mister Carletti il benvenuto di tutta la societร , con lโ€™augurio che possa โ€“ insieme a tutto lo staff โ€“ raggiungere lโ€™obiettivo del mantenimento della categoria.