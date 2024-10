Calciomercato, Albissole. Fatta per Gallo e l'ex Albenga Nacci, Pasquino passa allo Speranza

La nota ceramista:

"Due operazioni in entrata e una in uscita per le Albissole.

In Uscita Simone Pasquino che passa allo Speranza, la Società il Mister i Compagni e lo Staff tutto salutano e ringraziano Simone per la stagione passata dove è stato protagonista del reparto difensivo che ci ha portato in Promozione ,in bocca al lupo per tutto Simone.

In entrata due giovani di valore Andrea Nacci classe 2004, esterno offensivo, ultime tre stagioni tra Alessandria e Albenga e Lorenzo Gallo, classe 2005, difensore centrale in arrivo in prestito dal Celle Varazze che ringraziamo per l'operazione.

Benvenuti ragazzi"