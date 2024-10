Giudice Sportivo, Serie D. Manca l'ambulanza, multata l'Albenga. Il Gozzano a Vado senza Di Giovanni

Sono stati pubblicati già oggi, ovviamente in previsione del turno infrasettimanale, i provvedimenti disciplinari del Giudice Sportivo. Dal campo nessun provvedimento sostanziale per le savonesi; multata invece l'Albenga per l'assenza dell'ambulanza allo stadio Riva.

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 28/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUNARDON MANUEL TOMMASO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DI GIOVANNI MATTEO (GOZZANO S.S.D.AR.L.)

Per aver, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un calcio ad una gamba.

GARE DEL 29/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA' AMMENDA

Euro 500,00 ALBENGA UNIONE SPORTIVA

Per inosservanza dell'obbligo di presenza dell'ambulanza di soccorso ai bordi del campo.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

MAWETE CHRIST JESUS (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PEZZELLA ALESSIO (AVC VOGHERESE 1919)

Per intervento falloso che negava alla squadra avversaria l'evidente opportunità di segnare una rete.