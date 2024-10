Calcio, Serie D. E' già tempo di un nuovo turno infrasettimanale. Riscatto obbligatorio per il Vado, rasferte piemontesi per Cairese e Albenga

La sesta giornata è già in rampa di lancio nel girone A di Serie D.

Un turno settimanale tira l'altro, tanto che alle 15:00 tutte le formazioni del raggruppamento nord occidentale saranno in campo.

Per quanto riguarda le savonesi si prennuncia un mercoledì tutt'altro che banale, per molteplici e diversi motivi.

Sorride sul campo l'Albenga, con i tifosi in attesa di una rapida definizione sul fronte societario. Il rettangolo verde però non ha fino ad oggi quasi mai tradito la squadra di Mariotti, seppur l'avversario di giornata, l'Asti, sia da prendere assolutamente con le molle.

Curiosamente al Censin Bosia si giocò in infrasettimanale anche l'anno scorso, con uno dei rarissimi passaggi a vuoto della squadra all'epoca guidati da mister Fabio Fossati.

Prova a guarire dal mal di trasferta la Cairese, fresca del roboante successo interno contro il Vado. Per i rossoblu, invece, non ci sarà possibilità di un risultato diverso dalla vittoria: attenzione però al Gozzano, guidato da un tecnico preparato come Lunardon. La formazione guidata da mister Cottafava dovrà necessariamente lanciare un segnale di ripresa credibile, dopo la prestazione monotòna del Brin.

Il programma