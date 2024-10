Calcio, Vado. Cottafava non va per il sottile: "Contro il Gozzano contava vincere, il campionato non ti aspetta" (VIDEO)

Il Vado è in un momento non facile, lo ammettono senza difficoltà dirigenza, staff e giocatori. In attesa che il calendario inizi a farsi meno denso i rossoblu devono incamerare più punti possibili, anche turandosi il naso di fronte a prestazioni non esaltanti.

E' successo così anche oggi pomeriggio di fronte a un Gozzano che, soprattutto nel primo tempo, ha avuto le redini del gioco in mano per ampi tratti.

La squadra di mister Cottafava è riuscita comunque a ribaltare il gol di Dentale con Vita e Alfiero, riportandosi quanto meno a due lunghezze dalla zona playoff.