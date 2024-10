Giudice Sportivo, Prima Categoria: le prime sanzioni dell'anno, penalizzato il Borgio Verezzi

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 9/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/ 9/2024 ONEGLIA CALCIO - BORGIO VEREZZI

Il G.S.

Premesso che la gara in epigrafe era prevista il giorno 29.09.2024 presso il Campo Sportivo Comunale “Prof. Aicardi” di Pontedassio (IM) e valida quale della prima giornata del Campionato di Prima Categoria Girone “A”;

Preso atto che la società BORGIO VEREZZI, con propria mail in data 28 settembre 2024, comunicava alla Segreteria del CR Liguria della LND di voler rinunciare alla disputa della gara medesima, non avendo ancora completato i propri tesseramenti;

Visto il combinato disposto dell'art. 53 delle NOIF e dell'art 10, comma 4 del CGS, che prevede, per le Società che rinunciano alla disputa di una gara, la sanzione della perdita della stessa per 0-6, oltre alla penalizzazione di un punto in classifica;

Visto, altresì, il CU n.º 1 - Stagione 2024/25 della LND, il quale al Paragrafo 3 (Disposizioni Generali), punto I (Ammende per rinuncia), prevede per le Società che rinunciano alla disputa di una gara (prima rinuncia), l'ammenda di Euro centocinquanta (150,00), oltre alla penalizzazione di un punto in classifica; Tutto ciò premesso,

il G.S.

In relazione alla gara in oggetto, delibera di infliggere alla società BORGIO VEREZZI le sanzioni della perdita della stessa per 0-3, della penalizzazione di un punto in classifica e dell'ammenda di Euro 150,00



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

GARE DEL 28/ 9/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 28/11/2024

BONVENTI LUCA (COGORNESE)

Al termine della gara, protestava vistosamente nei confronti del ddg nonché gli rivolgeva ripetutamente delle minacce e tentava di aggredirlo fisicamente.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

RAMETTA SEBASTIANO (COGORNESE) SQUALIFICA

TULIMERO MASSIMO (ATLETICO QUARTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)

SCIRE DANIELE (COGORNESE)

BAZZIGALUPI ALEXANDRO (MULTEDO 1930)

ROLANDO ALESSIO (OLD BOYS RENSEN)

PECORARO ANTONINO (PEGLI LIDO FBC)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BOULAKCHOUR ILYASS (BOLZANETESE VIRTUS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CORELLI GABRIELE SILVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

TAZZER MARCO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

SARUBBI FILIPPO (SORI)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PEREGO STEFANO (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PIETRONAVE GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

PODDA MATTIA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

ARLANDINI TOMMASO (APPARIZIONE FC)

BONICA LUCA (APPARIZIONE FC)

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

SORLINO GIACOMO (APPARIZIONE FC)

BORTOLAZZI FILIPPO (ATLETICO QUARTO)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

DAVICO TOMMASO (ATLETICO QUARTO)

DENARO ANDRE A(ATLETICO QUARTO)

MILONE LUCA (ATLETICO QUARTO)

SUSINI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)

BONARA SIMONE (BOLZANETESE VIRTUS)

MANCA FLAVIO (BOLZANETESE VIRTUS)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

ORERO LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

ROTUNNO ALESSIO (BOLZANETESE VIRTUS)

ALLOISIO ANDREA (BORGORATTI)

BARABINO NICOLO (BORGORATTI)

MAGNASCO GIANLUCA (BORGORATTI)

NAPOLI MATTIA (BORGORATTI)

BUCCHIERI MATTEO (CA DE RISSI SG)

MINCOLELLI DAVIDE (CA DE RISSI SG)

URSO ANDREA (CA DE RISSI SG)

VELATI MATTEO (CA DE RISSI SG)

AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

NANIA DANIELE (CAMPESE F.B.C.)

ARRO DENNIS GIUSEPPE (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

GUZZO FRANCESCO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

OGLIARI ALESSANDRO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

CALVI SAMUELE (MASONE)

DONATO ALESSANDRO (MULTEDO 1930)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO 1930)

PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930)

BATTAGLIA MARCO (OLD BOYS RENSEN)

BOZZO FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

COSTA EDOARDO (OLD BOYS RENSEN)

PICCARDO CHRISTIAN (OLD BOYS RENSEN)

RIVANERA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

TESTONI MATTEO (OLD BOYS RENSEN)

ABBADUTO MICHAEL (PEGLI LIDO FBC)

BUFFO GIANLUCA (PEGLI LIDO FBC)

COSENZA FRANCESCO (POLIS. PIEVE LIGURE)

FINOTTI GABRIELE (PRIARUGGIA G.MORA)

GIULIANI TOMMASO (PRIARUGGIA G.MORA)

PANDIMIGLIO LUCA (PRIARUGGIA G.MORA)

DOKU ALTIS (RABONA VIA DELLACCIAIO)

TEMPERINI JAMES PATRICK (RABONA VIA DELLACCIAIO)

VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)

FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)

LONARDO MARCO (RIOMAIOR 1965)

MARTELLI FABIO (RIOMAIOR 1965)

NNANNA THANKGOD (ROSSIGLIONESE)

TOSONOTTI JACOPO (ROSSIGLIONESE)

PELLEGATTA ROBERTO (S.LORENZO DC SANVI GE.)

EL ATIKI ABDELLAH (SAVIGNONE)

RATTO LORENZO (SAVIGNONE)

SAVIO GIOVANNI (SAVIGNONE)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (SORI)

PASSALACQUA PAOLO LUIGI (SORI)

BUFFO DANIEL (SPOTORNESE CALCIO)

CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)

PATITUCCI ADRIANO (SPOTORNESE CALCIO)

PENNA ALESSANDRO (SPOTORNESE CALCIO)

CANEPA DANIELE (VECCHIO CASTAGNA Q.)

MIGGIANO DANIELE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

GARE DEL 29/ 9/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

BORGIO VEREZZI V.D.G.

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

BORGIO VEREZZI 1 PUNTO V.D.G.

AMMENDA

Euro 150,00 BORGIO VEREZZI V.D.G.

Euro 75,00 MALLARE

Per aver provocato l'inizio della gara con 45 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto in ragione del mancato arrivo di alcuni giocatori.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 10/10/2024

GIULIETTI EROS (BOLANESE) ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

AMENDOLA ERNESTO (BORGHETTO 1968)

BOTTARO FEDERICO (BORGO INCROCIATI)

GRIPPINO ANDREA (CADIMARE CALCIO)

TRIVELLONI PAOLO (MAROLACQUASANTA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 3/10/2026

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

Al 1' p.t. partiva di corsa da metà campo per raggiungere il ddg all'interno dell'area di rigore quindi lo spintonava in modo molto violento per farlo cadere a terra. Non essendovi riuscito gli rivolgeva espressioni gravemente ingiuriose e minacciose. A fine gara si recava nello spogliatoio del ddg, su invito del proprio allenatore per porgere le proprie scuse, ma ivi invece rivolgeva al ddg alcune espressioni gravemente irriguardose. La condotta posta in essere dal giocatore appare connotata da un intento chiaramente violento, posto che il giocatore percorreva di corsa metà del campo per colpire il ddg, nonché particolarmente riprovevole essendosi verificata già nel primo minuto di gioco; in aggiunta, a fine gara, il giocatore non dimostrava alcun ripensamento per quanto commesso, anzi, manifestava verso il ddg un atteggiamento irriguardoso.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POLLINI GUIDO (VADINO FOOTBALL CLUB)

(Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DIAGNE AMADOU KHALY (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

GALLO FABIO (ALTARESE)

PROVATO JACOPO (ALTARESE)

SHAHINI ALESSIO (ALTARESE)

ZUNINO LORENZO (ALTARESE)

CARBALLO EZEQUIEL DAMIAN (ANDORA 1966)

COLAVITO SIMONE (ANDORA 1966)

PRAINO ERRI (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SETTI DAVIDE (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

AIELLO DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

BRUZZONE MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

COSTA CESARE (BARGAGLI SAN SIRO)

CUNEO GABRIELE (BARGAGLI SAN SIRO)

MERIALDO MATTIA (BARGAGLI SAN SIRO)

COLOMBO ANDREA (BOLANESE)

LAPPERIER FILIPPO (BOLANESE)

SERUSI EMANUELE (BOLANESE)

TACCHINI LEONARDO (BOLANESE)

AMENDOLA TOMMASO (BORGHETTO 1968)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

ISABELLA GABRIELE (BORGHETTO 1968)

QUARTIERI TOMMASO (BORGHETTO 1968)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

INCARDONA MATTEO (BORGO INCROCIATI)

PIEMONTESE DANIELE (BORGO INCROCIATI)

SOBRERO RICCARDO ALMO (BORGO INCROCIATI)

CIDALE LEONARDO (BRUGNATO 1955)

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

TERRIBILE FRANCESCO (BRUGNATO 1955)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

MAZZUCCHELLI DAVIDE (CADIMARE CALCIO)

MONACIZZO CHRISTIAN (CADIMARE CALCIO)

GRANDI SIMONE (CAMPOROSSO)

SCARFO SAMUEL (CAMPOROSSO)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)

ARFANOTTI LUCA (CASTELNOVESE)

BARBIERI MATTEO (CASTELNOVESE)

CHIAPPUCCI ANDREA (CASTELNOVESE)

GALASSI MANUEL (CASTELNOVESE)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)

PETACCHI GIACOMO (CASTELNOVESE)

BASTONI FABIO (CENGIO)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

LORENZINI EDOARDO (COLLI 2024)

PALAGI FILIPPO (COLLI 2024)

SANTUCCIU SEBASTIAN (COLLI 2024)

TIOLI ANDREA (COLLI 2024)

BRIANO EDOARDO (DEGO CALCIO)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

OGNJANOVIC MATTEO (DEGO CALCIO)

VERO GIANLUCA (DEGO CALCIO)

BACIGALUPO FRANCESCO (F.C.LAVAGNA 2.0)

GALLOTTI LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

PAOLETTI LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

SANGUINETI ANDREA (F.C.LAVAGNA 2.0)

CABELLO JARA FABIO ALES (GOLFO DIANESE 1923)

CALVINI DAVIDE (GOLFO DIANESE 1923)

FAVALE FRANCESCO (GOLFO DIANESE 1923)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

MAGONI NICOLO (IRON FOX AMEGLIESE)

MORETTI DIEGO (IRON FOX AMEGLIESE)

PASQUE FILIPPO (IRON FOX AMEGLIESE)

TADDEI ALESSANDRO (IRON FOX AMEGLIESE)

INTILI LEONARDO (LETIMBRO 1945)

HAXHIRAJ BRAJAN (MALLARE)

ADAMI GIACOMO (MAROLACQUASANTA)

PORQUEDDU MARCO (MAROLACQUASANTA)

TARTARINI MATTIA (MAROLACQUASANTA)

VARGAS ROJAS KEVIN (MAROLACQUASANTA)

LEOTTA GABRIELE (OLIMPIC 1971)

PISCHE MATTI (OLIMPIC 1971)

BARBAGALLO LORENZO (OSPEDALETTI CALCIO)

GRIFO KEVIN(OSPEDALETTI CALCIO)

BRINI GIORGIO (QUILIANO&VALLEGGIA)

OLIVIERI MATTEO (QUILIANO&VALLEGGIA)

BONATI ALESSANDRO (ROMITO MAGRA 1922)

CUCURNIA NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)

BELVISO FILIPPO (SANTERENZINA)

ARCIDIACONO ALESSIO (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

EBOLI ALESSIO MICHELE (SPERANZA 1912 F.C.)

INCORVAIA GABRIELE (SPERANZA 1912 F.C.)

ALBANESE GABRIELE (VADESE CALCIO 2018)

CRINO STEFANO (VADESE CALCIO 2018)

BALBO EMANUELE (VADINO FOOTBALL CLUB)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)

FIORENZO RAFFAELE (VADINO FOOTBALL CLUB)

SECCO ALESSANDRO (VADINO FOOTBALL CLUB)

BARABINO DAVIDE (VECCHIAUDACE)

STEFANZL ROMAN JAVIER (VECCHIAUDACE)

BORRELLI FILIPPO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

DI DONATO CIRO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

ODDONE MATTEO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)