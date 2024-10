Pallapugno: varate le regole per i campionati 2025

Ufficializzate dal Consiglio federale della Fipap le norme relative alla prossima stagione di pallapugno e i criteri di ripescaggio. Lo scrive lo sferisterio.it

Si punta a far disputare i campionati di Serie A, B e C1 con un massimo di 12 squadre. Invariato il montepunti dei giocatori.

Tolti i metri di vantaggio in battuta: si batterà tutti dai sei metri, tranne per chi arriva da una serie inferiore che avrà due metri di vantaggio con tutti e per tutta la stagione (campionato e Coppa Italia).

Per la Serie A la formula da adottare sarà successivamente decisa sulla base del numero di squadre partecipanti al torneo; per B e C1 sono confermate le formule adottate quest’anno.