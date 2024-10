Calcio, Promozione. Terza giornata al via e i punti iniziano già a pesare

La ricca presenza delle squadre della nostra provincia nel girone A di Promozione rende ogni domenica davvero pregna di spunti interessanti, indipendentemente dagli obiettivi di ogni club.

Ecco perchè non possono non destare interesse incontri come la sfida al vertice tra Finale e Millesimo e l'incrocio del "Merlo" tra il Ceriale e il Pontelungo. Non sarà da meno, però, nemmeno Legino - Sestrese, con i savonesi a confronto con una delle formazioni favorite per la vittoria del campionato. Un ruolo che vorrà recitare anche la Carcarese, attesa dal Ventimiglia, mentre l'Albissole avrà l'opportunità di avvicinarsi alla zona playoff a patto di superare l'Argentina Arma. Gara da portare a casa infine per il Bragno: i biancoverdi sono ancora a quota zero in attesa del confronto odierno con il Little Club James.

Il programma