Calcio, Serie D. Il Vado vuole accatastare nuovi punti a Voghera, nuova domenica interna per Albenga e Cairese

La giornata numero sette del campionato di Serie D è ormai già alle porte: alle 15:00, salvo Chieri - Oltrepo, l'intero programma del turno odierno prenderà infatti il via.

Le tre savonesi andranno in campo nel medesimo orario, ma accompagnate da sensazioni estremamente diverse.

Il Vado punta inevitabilmente al bottino grosso in casa della Vogherese, in attesa di un innalzamento dei giri del motore sia sotto il profilo fisico che della manovra offensiva. Il 2-1 col Gozzano è stato quindi incamerato con soddisfazione praticamente solo per il risultato in attesa che, con il diradarsi dei turni infrasettimanali, mister Cottafava abbia il tempo per riassestare la rotta.

Dal campo arrivano continui riscontri positivi invece per l'Albenga, di ritorno al Riva dopo il successo di Asti. Mister Mariotti va alla ricerca del quinto sigillo consecutivo, attenzione però alla voglia di riscatto del Derthona, reduce dal 4-0 interno incassato dal Bra.

Piena emergenza difensiva, tra infortuni e squalifiche invece a Cairo, dove la Lavagnese di mister Roselli proverà a dare seguito alla vittoria di mercoledì sul Chieri.

Il programma completo.