Calcio, Prima Categoria. L' Albissole continua a vincere, decidono le reti di Rebagliati e Diana contro il Città di Savona

ALBISSOLE – CITTÀ DI SAVONA 2-0 (51' Rebagliati, 93' Diana)

Finisce qui, l'Albissole non si ferma nemmeno con il Città di Savona, decidono le reti nel secondo tempo di Rebagliati e Diana

93' DIANA! 2-0! chiude la partita in contropiede, spiazza Bova da posizione ravvicinata

91' Panucci! pallone che supera la barriera, e rimbalza davanti a Negro, bravo ad allontanare il portiere biancoazzurro

90' finisce la partita di Galiano, ed inizia quella di Damonte

90' calcio di punizione per i biancoblu, incaricato Panucci della battuta

87' Cherkez si libera in dribbling di un avversario, poi tira debolmente verso la porta, facile per Negro

86' Cozzi prova dalla lunga distanza, blocca Bova

80' entra anche Ferrara al posto di Rizzo

79' Pondaco serve in area Panucci, quest'ultimo non riesce a ribadire a rete

78' esce Mancini, uno dei migliori in campo, per lasciare spazio a Cozzi

75' Romano calcia fuori e viene messo giù nello stesso momento in area, per l'arbitro non c'è nulla

75' esce Bruzzone, e subentra Minuto

72' entra Panucci al posto di Calcagno

72' Romano scappa via a Bruzzone, già ammonito, crossa per Rapetti, in scivolata non trova la deviazione vincente

70' Diana, lascia sul posto Apicella, serve Galiano davanti alla porta, conclusione centrale, Bova respinge

68' calcia invece Pondaco, pallone che si infrange sulla barriera

68' ammonito anche Bruzzone, fallo su Romano, punizione da posizione interessante per Cherkez

65' ammonito il capitano bianco blu Kuci per trattenuta vistosa ai danni di Diana

63' altra occasione Albissole, questa volta per Gagliardi, tiro di sinistro e respinta ancora una volta da parte di Bova

62' Mancini incontenibile sulla fascia sinistra, lascia sul posto Fancellu, crossa per Galiano, respinge Bova con i pugni

60' Bruzzone cerca Diana al centro dell'area, quest'ultimo manda a lato di testa

56' Mancini! calcia la punizione direttamente in porta, colpisce la traversa! Sorpreso Bova, si aspettava il cross sul secondo palo

52' Romano! prova a rispondere l'esterno d'attacco, tiro a giro che si spegne sul fondo

51' REBAGLIATI! 1-0! Diana scarica per Rebagliati che da posizione ravvicinata non sbaglia

48' pallone che non viene colpito da nessuno e termina in rimessa laterale

47' primo giro dalla bandierina nella ripresa è per l'Albissole

46' riprende il match, nessun cambio

Secondo Tempo

Termina il primo tempo, 0-0 ma di certo non sono mancate le emozioni

45' azione tutta in verticale da parte dei padroni di casa, Mancini serve Galiano, il suo tiro si spegne vicino al secondo palo

41' richiesto un calcio di rigore dai bianco-azzurri, lascia giocare il direttore di gara

35' schema che porta alla conclusione fuori misura di Pondaco

34' Rapetti lotta e si conquista un buon calcio di punizione

30' Bruzzone fa partire un cross dalla destra, Galiano tutto solo in area non colpisce benissimo in sforbiciata e manda a lato

27' Bova!! cosa ha preso l'estremo difensore biancoblu. Diana lavora bene la sfera, sterza e serve un assist al bacio per Mancini, il suo piattone destro sul secondo palo viene deviato miracolosamente da Bova

Spinge l'Albissole, sempre più pericoloso ed in cerca del gol che sbloccherebbe la partita

24' Galiano vicinissimo al vantaggio! in scivolata vince il rimpallo con Bova, da terra prova a ribattere a rete, pallone che esce di un niente

22' Bova! risponde presente alla conclusione mancina da fuori area di Gagliardi

21' altro giro dalla bandierina per gli ospiti, pallone troppo basso, allontanato in rimessa laterale

16' corner conquistato da Rizzo, Rapetti svetta, incorna, ma non trova la porta

13' primo ammonito del match: Calcagno, brutta entrata da dietro

11' occasioni da una parte e dall'altra, molto vivaci gli esterni d'attacco di ambedue le formazioni

9' Bova! che parata da parte del portiere del Città di Savona, con la mano di richiamo si distende ed evita un eurogol da parte di Ghigliazza

8' Pondaco mette giù con il petto e calcia, sfera che termina alta sopra la traversa

7' Diana! prova a girare il pallone rimasto in area e va vicino al gol

6' nervi tesi tra le due squadre, Cherkez entra male su Diana, solo richiamo verbale per lui

3' risponde Incorvaia, conclusione dai 25 metri, Bova controlla che il pallone si spenga sul fondo

2' subito pericoloso Romano, il suo traversone dalla sinistra non riesce ad essere deviato da Calcagno

1' si comincia!

Primo tempo

ALBISSOLE: Negro, Bruzzone, Incorvaia, Gagliardi, Curci, Pasquino, Mancini, Ghigliazza, Diana, Rebagliati, Galiano

A disposizione: Malinverni, Bolognino, Crovella, Minuto, Scarfi, Piombo Andrea, Piombo Alessio, Damonte, Cozzi

All. Sarpero









CITTÀ DI SAVONA: Bova, Fancellu, Incorvaia, Apicella, Kuci, Pondaco, Romano, Rizzo, Rapetti, Cherkez, Calcagno

A disposizione: Siri, Barone, Brazzino, Covelli, Ferrara, Palumbo, Matarozzo, Ndiaye, Panucci

All. Biffi





Arbitro: Luigi Ucci (Genova)