Calcio, Vado. Anche la Vogherese beffa i rossoblu, Tarabotto: "Gara davvero opaca, mi aspetto risposte differenti da squadra e staff"

E' un Franco Tarabotto che, dopo l'ennesima sconfitta in trasferta, sta passando dall'arrabbiatura a un senso di distacco e delusione nei confronti del suo Vado.

Anche oggi è arrivata l'ennesimo boccone amaro, ingoiato in casa della Vogherese.

"Quando non fai un tiro in porta, un cross, oppure non vinci un contrasto o una seconda palla è davvero difficile riuscire a pensare di poter ottenere i tre punti.

Onore alla Vogherese, ma per i valori in campo era una partita ampiamente alla nostra portata. Il futuro? E' chiaro che dai giocatori e dallo staff mi aspetto delle risposte differenti. Se c'è uno che crede di poter far bene con questa squadra quello sono io, ma al momento non stiamo avendo quei riscontri che erano nelle nostre aspettative, pur essendo la vetta a soli sei punti, Negli ultimi giorni ho ricevuto diversi mail dove più di una persona mi ha palesato il proprio affetto, sottolineando come non meriti di fare figure del genere. E questo mi dispiace."