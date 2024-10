Atletica. Il Meeting dell'Amicizia torna ad Ovada

Il 29º Incontro dell’Amicizia ritorna anche quest’anno e come sede “nuova” si è scelta la pista di Ovada.

Per la cittadina questo è un ritorno alle gare dopo 18 anni dove appunto, si era disputata una delle edizioni di questo meeting trentennale.

Domani si vedranno oltre 500 atleti in gara in varie discipline dove, tra questi, avremo la fortuna di avere la delegazione Catalana di Palafrugell accompagnata dal presidente Josep Massa. Presente al meeting Giorgio Ferrando Vice presidente del circuito europeo Eap e uno degli ideatori di questo meeting dove ormai da anni si convogliano Spagna Francia e Italia.

In gara vedremo tanti atleti di spicco: nei 150 metri avremo la sfida tra il velocista Luca Biancardi tra top sprinter in Italia e l’ex 400ista Marco Zunino (1.49 settimana scorsa sugli 800). Sempre Zunino nei 300 metri proverà a migliorare il suo personale di 34.88. Nella pedana del lancio del giavellotto livello molto alto dove al maschile assoluto vedremo la sfida tra Denis Canepa (74m di personale e uno dei top giavellottisti in Italia) e Marco Bernardi con un personale di 61.46. Sempre al maschile ma nella categoria giovanile ci sarà, dopo il quarto posto ai campionati italiani cadetti di settimana scorsa a Caorle, Matteo Princisvalli con un personale di 58.42. Al femminile avremo l’onore di avere la quarta italiana assoluta quest’anno, Toniutto Adele con un personale di 52.83 e Vittoria Rapetti 46.77 (per lei negli ultimi 4 anni 3 titoli italiani nelle categorie giovanili)

Nei 1000m uomini vediamo la presenza di Nicholas Odorizzi, reduce dal secondo posto ai campionati italiani sui 1200 siepi, nell’alto maschile Giovanni Longo capace quest’anno di 2.05m, Matteo pautasso nel getto del peso 7.2kg con un personale di 15.46 e Chiara Torchia sempre nel peso ma 3kg con un personale di 12.36.

Ci sarà la ricerca dei record regionali nella staffetta svedese (100-200-300-400) dove la formazione Dell’atletica Arcobaleno proverà a battere un record storico.