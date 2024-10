Calcio, Albenga. La squadra si è allenata stamane al Riva, rescissione per Gagliardini

Giornata di incontri e riunioni oggi pomeriggio al Riva ma, salvo sorprese (seppur la situazione resti particolarmente fluida), del tutto interlocutoria in vista della partita contro il Vado.

La squadra bianconera si è ritrovata regolarmente per l'allenamento mattutino, arrivati ormai a 48 ore dalla partita del Chittolina.

Da registrare, nelle scorse ore, la rescissione consensuale del difensore Gagliardini, non comunicata dal club, ma dal medesimo giocatore attraverso i propri canali social.

"Ringrazio pubblicamente l'Us Albenga per aver accettato la richiesta di rescindere il contratto, per motivi personali ed extracalcistici ho l’esigenza di trovare qualcosa più vicino a casa. Grazie ancora e un in bocca al lupo enorme".