Calciomercato. Colpaccio Pietra Ligure, il parco portieri si rinforza con Tommaso Scalvini

Il Pietra Ligure non vuole trascurare nessun dettaglio per provare a disputare una stagione vincente.

L'infortunio occorso a Mattia Duberti ha infatti costretto la dirigenza biancoceleste a intervenire sul mercato, portando al Devincenzi uno dei portieri più forti sulla piazza come Tommaso Scalvini.

L'estremo difensore ingauno è infatti reduce da due promozioni in Serie D consecutive, arrivate prima con la maglia dell'Albenga e poi grazie ai playoff nazionali vinti insieme alla Cairese.

Per il preparatore dei portieri Amerigo Bianchetti si profila quindi un dream team composto da Vernice, Duberti e lo stesso Scalvini.

Il comunicato:

L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 comunica di aver perfezionato l'accordo per le prestazioni sportive di Tommaso Scalvini, portiere, classe 2003.

Cresciuto nell'A.S.D. Albenga 1928 con il quale ha conquistato il campionato di Eccellenza 2022-2023, nella passata stagione ha vestito i colori dell'A.S.D. Cairese 1919 vincendo i playoff nazionali di Eccellenza.

La società, nel dare un caloroso benvenuto a Tommaso, gli porge un grosso in bocca al lupo in vista della nuova avventura in maglia biancoceleste.