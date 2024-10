Calcio. Promozione, la Carcarese prosegue spedita la sua marcia in testa alla classifica: con il Ceriale basta un gol di Kosiqi in avvio

CARCARESE - CERIALE 1-0 (6' Kosiqi)

FINISCE QUI! LA CARCARESE FA 4 SU 4 IN CAMPIONATO E RESTA DA SOLA IN TESTA ALLA CLASSIFICA, contro il Ceriale decide un gol in avvio di Kosiqi

95' fasciatura per il difensore biancorosso, mancano pochi secondi al triplice fischio

94' brutto colpo sullo zigomo per Croce, ammonito Mariani

93' Poggi di forza conquista il fondo, Brignone di sinistro colpisce poi l'esterno della rete

92' prova a giocare con il cronometro la Carcarese, ultime speranze per il Ceriale

90' quattro minuti di recupero

89' scampoli finali anche per Croce, esce F. Moretti

87' ammonito Bablyuk

86' trama palla a terra del Ceriale, sbagliato l'ultimo passaggio con la sfera che finisce docile dalle parti di Grenna

85' ammonito in panchina Gandolfo

81' Briano pesca in area Poggi, diagonale da posizione defilata controllato a terra da Vinci

78' colpo di testa di Secco che finisce vicinissimo al palo destro della porta difesa da Grenna, brivido per la Carcarese

76' applausi per Kosiqi, che lascia il posto a Poggi. Dentro anche Ghirardi per Brovida e Marchi per Bonifacino

75' altra doppia chance clamorosa per la Carcarese: prima Bertoni a botta sicura centra in pieno un difensore del Ceriale, poi Brignone col sinistro centra la traversa, il pallone rimbalza proprio vicino alla linea colpendo nuovamente la trasversale della porta ospite

73' Kosiqi ha la meglio in mezzo a due avversari, grande fisicità da parte dell'attaccante biancorosso, uno dei migliori in campo

71' terzo cambio per il Ceriale, L. Beluffi al posto di Vignola

70' si divora però il 2-0 la squadra di Battistel: si distende bene a destra Briano, cross con il contagiri che Kosiqi, in spaccata a due passi dalla linea, non riesce a spingere in fondo al sacco

67' prova a spingere la squadra di Mambrin, fa più fatica a ripartire in questa fase la Carcarese

65' dentro anche Secco nel Ceriale, esce Gagliano

62' cambia anche Battistel, Briano rileva Diamanti

59' slalom speciale di Brovida in mezzo a tre avversari, il pallone arriva poi a Bertoni che trova in area Bablyuk, destro con il corpo troppo all'indietro che finisce alto

56' Giudice per Prudente, primo cambio ordinato da Mambrin

53' giallo anche per Diamanti dopo uno scontro con un avversario, non gradisce la tribuna del "Corrent"

49' occasionissima Ceriale! G. Beluffi ha la meglio nel duello con Bonifacino e si invola verso la porta di Grenna, che resta in piedi fino all'ultimo riuscendo a respingere di piede il destro dell'attaccante biancoblu

48' ammonito L. Moretti

Si riparte!

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo al "Corrent": conduce 1-0 la Carcarese, decide al momento il gol di Kosiqi

41' punizione di Brovida da oltre trenta metri, sinistro direttamente in porta che colpisce il palo esterno dopo una leggera deviazione di Vinci, ha provato a sfruttare il terreno scivoloso l'esterno della Carcarese

40' cross interessante di Cenisio, Bonifacino a due passi dalla porta riesce ad allontanare anticipando Mariani

34' altra ripartenza fulminea dei biancorossi, che con tre passaggi mandano al tiro Bablyuk, destro centrale controllato dall'estremo difensore ospite

33' sinistro dal limite di Brovida, Vinci respinge con i pugni, si genera poi una mischia al limite dell'area piccola in cui ha la meglio la difesa del Ceriale

32' fase del match senza particolari spunti, la Carcarese dà comunque la sensazione di poter fare male in fase di possesso

23' sviluppo palla a terra di grande qualità da parte dei valbormidesi: da L. Moretti a Brignone, passando per Brovida fino a premiare la sovrapposizione a destra di Bonifacino, che mette in mezzo un pallone leggermente lungo che nessun compagno riesce a raggiungere

22' annullato a Brignone il gol del 2-0: cross di Bonifacino per la testa dell'ex Savona e Albenga, ma Dinapoli alza la bandierina

21' traiettoria di Vignola direttamente nello specchio, Grenna in due tempi fa suo il pallone

20' nel frattempo ammonito per proteste Nonnis

19' ha alzato il proprio raggio d'azione in Ceriale, Kacellari conquista punizione poco prima del vertice dell'area, chance su palla inattiva per i ponentini

17' G. Beluffi va giù in area dopo un contatto con Bonifacino, per Magaglio non c'è nulla

13' Battistel con il 3-5-2, tridente invece per Mambrin, che cerca di scuotere i suoi dopo un inizio di marca valbormidese

8' altro spunto biancorosso, questa volta è Brignone che calcia in diagonale con il mancino, il portiere biancoblu controlla facile a terra

6' CARCARESE IN VANTAGGIO! L. Moretti si inserisce tra le linee e mette in mezzo un pallone rasoterra che Kosiqi, con il sinistro, spedisce sotto l'incrocio dove Vinci non può arrivare, si sblocca subito il punteggio al "Corrent"

4' Brovida è già una spina nel fianco della difesa biancoblu, altro affondo a destra e pallone in mezzo dove riesce in qualche modo a spazzare la retroguardia del Ceriale

3' risponde la squadra di Mambrin con Mariani che mette in mezzo per G. Beluffi, il numero undici in spaccata non riesce a inquadrare lo specchio

2' subito uno spunto di Brovida che conquista punizione dal limite, il suo mancino viene poi deviato dalla barriera e controllato in presa alta da Vinci

1' si parte! Carcarese in tenuta biancorossa, maglia blu con richiami bianchi per il Ceriale

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CARCARESE: Grenna, Bonifacino, Moretti F., Moretti L., Diamanti, Nonnis, Brovida, Bertoni, Kosiqi, Brignone, Bablyuk

A disposizione : Giribaldi, Briano, Casassa, Ghirardi, Croce, De Matteis, Poggi, Marchi, Pirotto

Allenatore : Battistel

CERIALE: Vinci, Prudente, Cenisio, Genduso, Vignola, Andreetto E., Molina, Kacellari, Mariani, Gagliano, Beluffi G.

A disposizione : Mondino, Andreetto L., Giudice, Menegazzi, Beluffi L., Gualberti, Secco, Bonifazio, Gloria

Allenatore : Mambrin

Arbitro: Magaglio di Imperia

Assistenti: Dinapoli di Savona - El Fary di Savona