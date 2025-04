Pablo Garbini aveva giustamente rimarcato con attenzione l'importanza dell'esito odierno della partita tra la Campese e l'Olimpic.

In caso di risultato utile della squadra di Berogno, gli Striscioni si sarebbero ritrovato tra le mani il match point già domenica prossima per salire in Promozione.

Così è avvenuto, grazie alla rete trasformata da Rucco.

Tra sette giorni potrebbe quindi terminare l'esilio della squadra di mister Cola in Prima Categoria, a patto però di superare la Letimbro.