Domenica si corre ad Alassio con il trekking "Le tre torri"

Domenica 20 ottobre ad Alassio, nell'ambito delle passeggiate sui sentieri “a tema” organizzate dal Comune di Alassio tramite l’impegno della società partecipata Gesco per promuovere un turismo green ed eco sostenibile, si svolgerà l'esperienza di trekking “Le tre torri”. Il percorso di interesse storico-naturalistico con la guida ambientale escursionistica Jack the Green si snoda dal Santuario di Madonna della Guardia, da cui si scenderà a Vegliasco a osservare la Torre cinquecentesca di Adelasia. Si proseguirà quindi in salita passando da Case Soprattutte per imboccare la ripida mulattiera che sale verso località La Colletta e raggiungere la Torre Pisana, un antico mulino a vento di epoca seicentesca, per poi ridiscendere incontrando Torre Cazzulini e raggiungere Alassio con dolci pendenze, passando per Costa Lupara.



Il ritrovo dei partecipanti è fissato davanti alla stazione ferroviaria di Alassio alle ore 9,30, con servizio di trasporto (a/r) con navetta. Equipaggiamento consigliato: scarpe o scarponcini da trekking con buona suola, cappello o bandana, scorta d’acqua, giacca a vento.



L'escursione è prenotabile nella sezione attività ed esperienze del portale VisitAlassio alla pagina https://www.visitalassio.com/it/esperienze/trekking-le-tre-torri.