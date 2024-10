Triathlon e Swim&Run Color, doppio appuntamento nel fine settimana ad Alassio

Nomi eccellenti e grandi campioni dello sport parteciperanno sabato 19 e domenica 20 ottobre ad Alassio alla prima edizione di Triathlon Cross sprint e alla seconda Swim&Run Color Edition, eventi a cura di Diamond Triathlon Asd e della multiservizi delComune di Alassio, Gesco, con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport e la collaborazione di Marina di Alassio e Cnam.



Sono iscritti per il Tri Cross sprint Letizia Ruggeri (campionessa italiana Duathlon Cross cat. M4), Luca Cobetto (campione del Mondo Xterra 2024 categoria M5), Massimiliano Donati (campione europeo Triathlon Cross 2024, Campione Italiano Duathlon e Triathlon Cross 2024 cat. M5) e Claudio Luccardini (campione italiano Duathlon e Triathlon Cross 2024 cat. M4). Per la seconda Swim&Run Color Edition sono iscritti Vittoria Bergamini (vincitrice Swim&Run Alassio 2023), Angela Vallarino (terza classificata al Campionato Regionale FITRI Liguria 2024, prima per la cat M4 al Savona triathlon del 13 ottobre IronMan finisher),Alice Nattero (atleta di casa, terza assoluta Swim&Run Alassio 2023 IronMan finisher), i gemelli Giacomo e Filippo Rovere (2011) in staffetta, atleti di casa, e tanti appassionati curiosi di misurarsi sui percorsi gara.



Per la gara di sabato 19 ottobre il triathlon è suddiviso in 750 metri di nuoto in mare, 12 chilometri di Mtb sui sentieri sopra Alassio e 6 chilometri di trailrun sempre lungo i sentieri dell’anfiteatro collinare alassino.



Domenica 20 ottobre, invece, dopo il debutto dello scorso anno, che ha riscosso grande successo e partecipazione, è in programma la gara di Swim&Run Color Edition - con main sponsor il Gruppo Fila, attraverso il proprio marchio Giotto - che si disputerà in due frazioni: 800 metri di nuoto in mare e 4,5 chilometri “run” (andata e ritorno sul lungomare). Anche in questo caso è possibile partecipare in modalità singolo o staffetta.

Sempre domenica, prima della Swim&Run Color Edition, sono previste una dimostrazione e una gara di marcia acquaticapromosse dal Cnam di Alassio tramite la propria Alassio Wave Walking.



Sia per la giornata di sabato che per quella di domenica sarà la centralissima piazza Partigiani il cuore pulsante degli eventi. Saranno allestiti vari stand di partner e sponsor delle varie iniziative sportive che prevedono tra gli 80 e i 110 atleti partecipanti per il “Tri Cross”, stesso numero per la “Swim&Run”, tra i 40 e i 50 per la marcia acquatica, per un totale di 250 atleti per la due giorni di sport.



Per la “TriCross”, dopo le iscrizioni e il briefing con l’organizzazione, le partenze delle tre categorie (maschile, femminile e staffetta) sono previste dalle 13 e le premiazioni alle 15. Per la “Swin&Run”, dopo le iscrizioni e il briefing, la partenza è prevista alle 13 per la gara competitiva e alle 13.05 per quella non competitiva.



“Siamo veramente lieti di accogliere i numerosi atleti e appassionati che si cimenteranno nelle splendide gare in programma sabato e domenica - dichiara l'Amministrazione Comunale di Alassio, Assessorato allo Sport – Un sentito ringraziamento a Gesco, a Marina di Alassio, al Cnam con la propria Alassio Wave Walking, ai numerosi sponsor e ai volontari che con il loro impegno corale danno vita e slancio a questa manifestazione, la quale rappresenta un tassello importante e significativo nel ricchissimo mosaico di eventi sportivi che si susseguono durante l'anno nella nostra città”.