Calcio, Maledizione playoff per il Rivasamba, lo Scanzorosciate vince 2-0 e conquista la promozione in Serie D

Non ce l'ha fatta il Rivasamba, per il secondo anno consecutivo, ad aprirsi la strada verso la Serie D attraverso la via dei playoff.

L'anno scorso fu la Cairese (nella finale regionale) a fermare la corsa dei calafati, quest'anno invece è stato lo Scanzorosciate a espugnare 2-0 l'Andersen.

Un peccato per i levantini, vista l'alta competitività che hanno saputo dimostrare in campo per l'intero biennio.

Non vi saranno quindi ulteriori posti per i ripescaggi di Vallescrivia e il Casarza Ligure, il salto di categoria dei due team dovrà necessariamente passare attraverso eventuali rinunce o fusioni.



La cronaca:

Dopo un avvio equilibrato con occasioni per entrambe le squadre, gli ospiti sbloccano il punteggio al 38’ grazie a un contropiede perfettamente orchestrato da Valois e Gueye, che porta Ferrari a insaccare da distanza ravvicinata. La ripresa si complica subito per i padroni di casa, rimasti in dieci al 52’ per l’espulsione diretta di Queirolo. Il Rivasamba prova comunque a reagire, ma al 65’ il gol del possibile pareggio di Diakhate viene annullato per fallo in attacco. All’80’ arriva il colpo del definitivo 0-2: Haoufadi controlla e con un tocco morbido batte Adornato. Nel finale, nervosismo e ulteriori espulsioni per Cirrincione (dalla panchina) e Sanguineti (doppio giallo).

RIVASAMBA – SCANZOROSCIATE 0-2

Marcatori: 38’ Ferrari, 80’ Haoufadi



RIVASAMBA: Adornato, Porro (60' Manfrone), Sanguineti, Queirolo, Ruffino, Gualtieri, Baldassare (57' Bocciardo), Cusato, Ferretti, Linale (55' Valera), Villa (57' Diakhate).

A disposizione: Mazzadi, Lasagna, Bocciardo, Manfrone, Valera, Oliveri, Diakhate, Ramella, Cirrincione.

Allenatore: Delnero.



SCANZOROSCIATE: Coleoni, Moioli, Zambelli, Ruggeri, Marsetti, Riva, Gueye, Binetti, Haoufadi (81' Baldrighi), Valois (85' Torri), Ferrari (70' Grecis).

A disposizione: Madaschi, Paleni, Peracchi, Gualdi, Torri, Arici, Baldrighi, Grecis, Deldossi.

Allenatore: Delpiano.

Arbitro: Galiffi di Alghero