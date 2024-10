Calcio, Eccellenza. Serve una domenica convincente per Pietra, Celle Varazze e San Francesco

E' un campionato di Eccellenza che sta permettendo a tante squadre di poter sognare in grande.

Tra sorprese, big in ritardo e cambi in panchina, si respira un'aria particolarmente frizzante sull'intero arco regionale.

Per le squadre savonesi sarà una domenica non banale, a partire dall'esordio di Mario Pisano sulla panchina del Celle Varazze in casa del Rivasamba, già a quota sette punti in classifica dopo le prime tre giornate disputate.

Un segnale dovrà lanciarlo inevitabilmente anche il Pietra Ligure contro l'Arenzano per non rimanere eccessivamente attardato rispetto alla prima fascia della graduatoria. I crociati di Corradi rappresentano un cliente scomodissimo, ma il team di Cocco ha tutte le caratteristiche per risalire in fretta la china.

Scalare qualche posizione è il target anche della San Francesco Loano, ferma a un solo punto in classifica e a una rete realizzata: dal campo del Molassana bisognerà rientrare con un cambio di tendenza.